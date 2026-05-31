Η Βαλένθια διέλυσε την Μπαρτσελόνα και «βλέπει» τελικούς - Τα ζευγάρια των playoffs
Η Βαλένθια επικράτησε άνετα της Μπαρτσελόνα στην τελευταία αγωνιστική της ACB και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ οι «μπλαουγράνα» έπεσαν πέμπτοι.
Η Βαλένθια κυριάρχησε κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την τελευταία αγωνιστική της ACB και επικρατώντας με 102-77 σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ανοίγοντας τον δρόμο να φτάσει μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος.
Οι «νυχτερίδες» θα αντιμετωπίσουν την Μπιλμπάο στα προημιτελικά και τον νικητή του Μπασκόνια-Μπανταλόνα στα ημιτελικά με πλεονέκτημα έδρας.
Ο Ζαν Μοντέρο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, σημειώνοντας 19 πόντους με 4/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ πρόσθεσε 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs:
Ρεάλ Μαδρίτης - Τενερίφη
Μούρθια - Μπαρτσελόνα
Βαλένθια-Μπιλμπάο
Μπασκόνια-Μπανταλόνα
Αναλυτικά η βαθμολογία:
1) Ρεάλ Μαδρίτης 26-8
2) Βαλένθια 25-9
3) Μπασκόνια 25-9
4) Μούρθια 25-9
5) Μπαρτσελόνα 24-10
6) Μπανταλόνα 22-12
7) Μπιλμπάο 19-15
8) Τενερίφη 18-16
9) Μάλαγα 17-17
10) Μανρέσα 16-18
11) Μπρεογκάν 15-19
12) Χιρόνα 14-20
13) Μπούργκος 12-22
14) Γέιδα 12-22
15) Σαραγόσα 10-24
16) Ανδόρα 10-24
17) Γκραν Κανάρια 10-24
18) Γρανάδα 6-28