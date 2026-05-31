Η Βαλένθια διέλυσε την Μπαρτσελόνα και «βλέπει» τελικούς - Τα ζευγάρια των playoffs

Η Βαλένθια κυριάρχησε κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την τελευταία αγωνιστική της ACB και επικρατώντας με 102-77 σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ανοίγοντας τον δρόμο να φτάσει μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος.

Οι «νυχτερίδες» θα αντιμετωπίσουν την Μπιλμπάο στα προημιτελικά και τον νικητή του Μπασκόνια-Μπανταλόνα στα ημιτελικά με πλεονέκτημα έδρας.

Ο Ζαν Μοντέρο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, σημειώνοντας 19 πόντους με 4/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ πρόσθεσε 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs:

Ρεάλ Μαδρίτης - Τενερίφη

Μούρθια - Μπαρτσελόνα

Βαλένθια-Μπιλμπάο

Μπασκόνια-Μπανταλόνα

Αναλυτικά η βαθμολογία:

1) Ρεάλ Μαδρίτης 26-8

2) Βαλένθια 25-9

3) Μπασκόνια 25-9

4) Μούρθια 25-9

5) Μπαρτσελόνα 24-10

6) Μπανταλόνα 22-12

7) Μπιλμπάο 19-15

8) Τενερίφη 18-16

9) Μάλαγα 17-17

10) Μανρέσα 16-18

11) Μπρεογκάν 15-19

12) Χιρόνα 14-20

13) Μπούργκος 12-22

14) Γέιδα 12-22

15) Σαραγόσα 10-24

16) Ανδόρα 10-24

17) Γκραν Κανάρια 10-24

18) Γρανάδα 6-28