Παναθηναϊκός: Έρχεται ο Νίστρουπ, «τρέχουν» τα μεταγραφικά

Προ ημερών ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός είναι ο άνθρωπος που πήρε τα αγωνιστικά ηνία του «τριφυλλιού» και καλείται να «χτίσει» την ομάδα που θα επαναφέρει τους «πράσινους» στην κορυφή.

Ο 38χρονος εντός των επόμενων ωρών (πιθανότατα εντός της Δευτέρας 1/6) αναμένεται στην Αθήνα. Προκειμένου να διευθετήσει ζητήματα που αφορούν τη μόνιμη μετακόμησή του στη χώρα μας. Μεταξύ αυτών η ανεύρεση του σπιτιού στο οποίο θα επιλέξει να μείνει.

Πιθανότατα η επίσημη παρουσίασή του δεν θα γίνει τώρα. Αυτή αναμένεται να λάβει χώρα σε δύο εβδομάδες, όταν θα γυρίσει στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση πλέον, λίγο πριν αρχίσει η προετοιμασία της νέας σεζόν. Με ολιγοήμερη παραμονή στο «Γ. Καλαφάτης» και εν συνεχεία αναχώρηση για το βασικό στάδιο στην Ολλανδία.

Τα μεταγραφικά στο… τραπέζι

Εδώ και αρκετές μέρες, πριν ακόμη ανακοινωθεί η συμφωνία, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ο Νίστρουπ αναλύουν όλα τα δεδομένα του σχεδιασμού. Η παρουσία του Σκανδιναβού στην Αθήνα, θα φέρει παράλληλα καθοριστικές επαφές για τα μεταγραφικά ζητήματα.

Ουσιαστικά θα γίνει το τελικό ξεσκαρτάρισμα σε πολλά ζητήματα που έχουν δουλέψει στο «τριφύλλι». Μεταξύ αυτών θα τεθεί το θέμα του Τσάβες για τη θέση του τερματοφύλακα. Αν εγκρίνει ο Νίστρουπ τον Αργεντινό, ο Παναθηναϊκός θα τον αποκτήσει ως δεύτερη λύση. Και εν συνεχεία χωρίς χρονική πίεση θα δουλέψει την βασική του επιλογή. Με τον μεγάλο αλλά και δύσκολο στόχο, να είναι φυσικά ο Βλαχοδήμος.

Ένα ακόμη όνομα που θα συζητηθεί, είναι αυτό του Ζαγαρίτη. Κι αυτός αν πάρει την έγκριση του προπονητή, θα είναι απ’ τις περιπτώσεις που θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν οι «πράσινοι».

Ξεκάθαρα τα θέλω του Νίστρουπ καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές για τις μεταγραφές. Τις τελευταίες ώρες τα ονόματα που γράφονται είναι όλο και περισσότερα. Αυτό δεν σημαίνει πως ισχύουν όλα, όμως παράλληλα φαίνεται το πόσο «ζεστός» είναι ο Παναθηναϊκός στην αγορά.

Η παρουσία του 38χρονου στην Αθήνα και η επαφή που θα έχει από κοντά με τους ιθύνοντες της ομάδας, βάζει… μπροστά τη μεταγραφική μηχανή για να έρθουν τα πρώτα «χτυπήματα». Σε ένα μεταγραφικό καλοκαίρι που δεδομένα θα είναι έντονο και μεγάλο για τους «πράσινους».