Σαν απλός φίλαθλος στον τελικό του Champions League ο Ταμπόρδα (Photos)

Ο Βισέντε Ταμπόρδα είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Άφησε ως πρωταθλητής την Αργεντινή και ήρθε στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Για να εκπληρώσει τη φιλοδοξία να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Η οποία είναι η… γη της επαγγελίας για τους λατινοαμερικάνους, λόγω της οργάνωσης και της συγκέντρωσης του ενδιαφέροντος.

Με την ευκαιρία του ερχομού στην Ευρώπη, ο Ταμπόρδα δεν άφησε τη δυνατότητα να κάνει ένα όνειρό του πραγματικότητα, να πάει χαμένη. Πήρε δύο φιλαράκια του από την πατρίδα και παρέα πήγαν στη Βουδαπέστη. Για να ζήσουν από κοντά για πρώτη φορά, την εμπειρία παρακολούθησης του τελικού του Champions League.

Σαν απλοί φίλαθλοι, είδαν τον τεράστιο αγώνα ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ. Έκαναν βόλτες στη Βουδαπέστη και διασκέδασαν κάθε στιγμή της ποδοσφαιρικής εμπειρίας.