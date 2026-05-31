Παναθηναϊκός: Οι οριστικοί πιθανοί αντίπαλοι στον 2ο προκριματικό του Conference League

Με την ολοκλήρωση του πρωωταθλήματος της Αλβανίας, ο Παναθηναϊκός έμαθε οριστικά και τους πιθανούς αντιπάλους του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το «τριφύλλι» είχε δεδομένη εδώ και καιρό την παρουσία του στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης και στο γκρουπ των ισχυρών.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν στις 17 Ιουνίου, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει στις μάχη των προκριματικών στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα.

Οι «πράσινοι» θα βρίσκονται στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού γύρου, έχοντας συντελεστή 29.250. Αυτό σημαίνει πως αποφεύγουν ομάδες με υψηλότερο ή αντίστοιχο ranking, όπως η Μπράγκα, ο Άγιαξ, η Κοπεγχάγη, η Γάνδη ή η Γκενκ, η Ραπίντ Βιέννης, η Λουντογκόρετς, η Στεάουα, η Ρακόβ, η Παρτίζαν, η Λουγκάνο και αρκετές ακόμη.

Αντίθετα, οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού θα προκύψουν από το γκρουπ των ανίσχυρων, όπου υπάρχουν ομάδες όπως η Πανεβέζις, η Μάδεργουελ, η Ντουνάισκα Στρέντα, η ΓΚΑΪΣ, η Γκέτεμποργκ, η Βαραζντίν, η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Πάκσι, η Ντέμπρετσεν, η Πολισία Ζιτομίρ, η Ζελέζνιτσαρ, η Κόπερ, η Μπράβο, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η Σέλμπουρν, η Βαλέτα και η Κόλραϊν, αλλά και νικητές ή ηττημένοι ζευγαριών από προηγούμενους γύρους του Conference και του Europa League.

Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στον 2ο προκριματικό:

Νικητής ζευγαριού με Βλάζνια

Πανεβέζις

Νικητής ζευγαριού με Νέφτσι Μπακού

Μάδεργουελ

Νικητής ζευγαριού με Βίκινγκουρ Γκότα

Ντουνάισκα Στρέντα

Νικητής ζευγαριού με Λα Φιορίτα

ΓΚΑΪΣ

Γκέτεμποργκ

Βαραζντίν

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ

Νικητής ζευγαριού με Ντέτσιτς

Νικητής ζευγαριού με Ντίλα Γκόρι

Ηττημένος ζευγαριού με Ζίλινα

Νικητής ζευγαριού με Μπάτε Μπορίσοφ

Ηττημένος ζευγαριού με Βοϊβοντίνα

Χάποελ Τελ Αβίβ

Πάκσι

Ντέμπρετσεν

Πολισία Ζιτομίρ

Τσερκάσι

Ζελέζνιτσαρ

Ηττημένος ζευγαριού με Ουνιβερσιτατέα Κλουζ

Νικητής ζευγαριού με Σαράγεβο

Νικητής ζευγαριού με Σεν Ζόζεφς

Νικητής ζευγαριού με Αθλέτικ Κλαμπ Ντε Εσκάλδες

Νικητής ζευγαριού με Ντιναμό Τιφλίδας

Νικητής ζευγαριού με Αλασκέρτ

Ηττημένος ζευγαριού με ΑλουμίνιΚόπερ

Μπράβο

Τουράν

Νικητής ζευγαριού με Τορπέντο Κουτάισι

Ζίμπρου Κισινάου

Βαλούρ

Άουντα

ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Σέλμπουρν

Ηττημένος ζευγαριού με Ντέρι Σίτι

Ηττημένος ζευγαριού με Βέστρι

Ντουκατζίνι

Βαλέτα

Κόλραϊν