Καλύτερος νέος παίκτης της σεζόν στην ACB ο Ντε Λαρέα

Το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη της σεζόν στη Liga ACB απέσπασε ο Σέρχιο Ντε Λαρέα της Βαλένθια, με τον 20χρονο γκαρντ να συγκεντρώνει συνολικά 203.4 βαθμούς στο σύστημα.

Ο Ντε Λαρέα πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά με τους «πορτοκαλί», έχοντας κατά μέσο όρο 9.6 πόντους, 3.7 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 34 εμφανίσεις στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Μάλιστα ο φέρελπις Ισπανός πήρε τη σκυτάλη από τον συμπαίκτη του, Ζαν Μοντέρο ο οποίος είχε κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο την περσινή χρονιά.