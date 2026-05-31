Καλύτερος νέος παίκτης της σεζόν στην ACB ο Ντε Λαρέα
Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα της Βαλένθια αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης της σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Ζαν Μοντέρο.
Το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη της σεζόν στη Liga ACB απέσπασε ο Σέρχιο Ντε Λαρέα της Βαλένθια, με τον 20χρονο γκαρντ να συγκεντρώνει συνολικά 203.4 βαθμούς στο σύστημα.
Ο Ντε Λαρέα πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά με τους «πορτοκαλί», έχοντας κατά μέσο όρο 9.6 πόντους, 3.7 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 34 εμφανίσεις στο ισπανικό πρωτάθλημα.
Μάλιστα ο φέρελπις Ισπανός πήρε τη σκυτάλη από τον συμπαίκτη του, Ζαν Μοντέρο ο οποίος είχε κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο την περσινή χρονιά.