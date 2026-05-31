Ιωαννίδης σε οπαδούς της Σπόρτινγκ: «Την επόμενη σεζόν, θα επιστρέψω έτοιμος» (pic)

Το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έστειλε ο Φώτης Ιωαννίδης μετά την ολοκλήρωση της πρώτης του χρονιάς στην Πορτογαλία, κοιτάζοντας ήδη την επόμενη αγωνιστική περίοδο με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα.

Ο Έλληνας επιθετικός δεν κατάφερε να προσφέρει όσα θα επιθυμούσε κατά τη διάρκεια της σεζόν, καθώς οι τραυματισμοί τον κράτησαν αρκετές φορές μακριά από τη δράση και επηρέασαν την αγωνιστική του συνέχεια. Παρά τις δυσκολίες, παρέμεινε προσηλωμένος στους στόχους της ομάδας και δεν έκρυψε την επιθυμία του να επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός.

Με ανάρτησή του μετά το φινάλε των υποχρεώσεων της Σπόρτινγκ, ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού ευχαρίστησε τους φιλάθλους για τη στήριξή τους και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν, υπογραμμίζοντας ότι θα δώσει τα πάντα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του συλλόγου.

Το μήνυμα του Ιωαννίδη

«Η πρώτη μου χρονιά σε αυτόν τον καταπληκτικό σύλλογο ξεκίνησε με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά τελείωσε δύσκολα λόγω ενός δύσκολου τραυματισμού.

Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω αυτή τη σεζόν και να βοηθήσω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου να πετύχουν τους στόχους μας, αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατό.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο και όλους τους Sportinguistas για την υποστήριξη και την πίστη τους σε μένα.

Το μήνυμά μου προς εσάς είναι απλό: την επόμενη σεζόν, θα επιστρέψω, έτοιμος να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να αγωνιστώ για όλα όσα αξίζουν ο σύλλογός μας και εσείς».