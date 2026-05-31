Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Globalsat Gold VIP Lounge θα προβληθεί ο πρώτος τελικός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται την Τετάρτη (3/6, 21:00) από τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον πρώτο τελικό της GBL.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα προβληθεί στο ολοκαίνουργιο Globalsat VIP Gold Lounge του «T-Center» και κάπως έτσι οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση μέσα από το γήπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι οπαδοί μπορούν να εξασφαλίσουν την θέση τους μέσω του CLUB 1908.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«𝑨𝒘𝒂𝒚 𝑮𝒂𝒎𝒆𝒔 𝑽𝒊𝒑 𝑪𝒍𝒖𝒃

Ζήστε τον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό (03/06, 21:00) από το Globalsat GOLD VIP Lounge του Telekom Center Athens!

Παρακολουθήστε την αναμέτρηση από το «σπίτι» μας και απολαύστε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Μη χάσετε επίσης την ευκαιρία να προμηθευτείτε τα επίσημα προϊόντα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR από το VIP PAOSHOP spot που λειτουργεί στον χώρο.

Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας αποκλειστικά μέσω του CLUB 1908: https://4gcaz.app.link/tickets

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο hospitality@paobc.gr».