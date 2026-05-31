Ο νέος κανονισμός που θα δούμε στο Μουντιάλ: Η Ισλανδία έπαιξε με 10 για ένα λεπτό και δέχθηκε γκολ

Οι αλλαγές στους κανονισμούς ποδοσφαίρου συνεχίζονται και διαφοροποιούν το ποδόσφαιρο όπως το ξέραμε τόσα χρόνια.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα δούμε κι άλλες αλλαγές, οι οποίες στη θεωρία έχουν ως στόχο να μειώσουν τις καθυστερήσεις που κάνουν οι ποδοσφαιριστές.

Μάλιστα, στα φιλικά ενόψει του Μουντιάλ εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες και για πρώτη φορά είδαμε στο φιλικό της Ιαπωνίας με την Ισλανδία, να τιμωρείται μια ομάδα για καθυστέρηση παίκτη κατά τη διάρκεια της αλλαγής του (δεν βγήκε μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα) και να μένει με 10 παίκτες για 1 λεπτό.

Μάλιστα, μέσα σε αυτό το λεπτό η Ισλανδία, που έμεινε με παίκτη λίγότερο, δέχθηκε γκολ από την Ιαπωνία!

Δείτε το βίντεο:

W meczu Japonii z Islandią mieliśmy zastosowanie nowego przepisu, który będzie miał miejsce na mundialu. Hlynsson grał na czas i schodził z boiska przy zmianie dłużej niż 10 sekund, więc przez minutę Islandia grała w 10. I wtedy Japonia trafiła do siatki.pic.twitter.com/GcH1VTeTx2 — Kamil Gala (@GalsonHM) May 31, 2026

Οι νέοι κανονισμοί που εισάγονται στο Μουντιάλ

Γρήγορες αλλαγές: Ένας παίκτης που αντικαθίσταται έχει μέγιστο χρονικό περιθώριο 10 δευτερολέπτων για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Εάν χρειαστεί περισσότερος χρόνος, ο αντικαταστάτης του πρέπει να περιμένει ένα λεπτό πριν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας προσωρινά την ομάδα του με έναν παίκτη λιγότερο.

Διαχείριση χρόνου στα πλάγια άουτ και στα ελεύθερα λακτίσματα: Αν ο διαιτητής κρίνει ότι η εκτέλεση ενός πλαγίου ή ενός ελεύθερου λακτίσματος παίρνει πολύ χρόνο, τότε θα χρησιμοποιείται χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων για τα πλάγια άουτ και τα λακτίσματα από τους τερματοφύλακες. Η υπέρβαση αυτού του χρόνου θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της κατοχής. Στην πρώτη περίπτωση θα αλλάζει η κατοχή του πλαγίου και στη δεύτερη θα δίδεται κόρνερ.

Ιατρική περίθαλψη εκτός γηπέδου και επιστροφή: Ένας παίκτης που λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και να περιμένει ένα λεπτό πριν επιστρέψει.

Αρχηγός και διαιτητές: Ενισχύεται ο κανόνας ότι μόνο ο αρχηγός μπορεί να πλησιάσει τον διαιτητή για να ζητήσει εξηγήσεις. Οι άλλοι παίκτες μπορούν να τιμωρηθούν με κίτρινη κάρτα εάν περικυκλώσουν τον διαιτητή.

Η ενίσχυση του πρωτοκόλλου του VAR

Σε τρεις τροποποιήσεις θα προχωρήσει το πρωτόκολλο του VAR ενόψει του Μουντιάλ 2026, καθώς πλέον έχει σχετική άδεια να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις: