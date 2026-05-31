Champions League: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν ο Κβαρατσκέλια

Η Παρί Σεν Ζερμέν ολοκλήρωσε με τον ιδανικό τρόπο την ευρωπαϊκή της πορεία, κατακτώντας το Champions League για δεύτερη διαδοχική χρονιά ύστερα από τον δραματικό τελικό απέναντι στην Άρσεναλ στη Βουδαπέστη. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, με τους Γάλλους να επικρατούν τελικά στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3 και να ανεβαίνουν ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.

Λίγες ώρες μετά τον τελικό, η UEFA γνωστοποίησε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της διοργάνωσης για τη σεζόν 2025/26, με το βραβείο να καταλήγει στον Κβίτσα Κβαρατσκέλια.

Ο διεθνής Γεωργιανός εξτρέμ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της πορείας της Παρί Σεν Ζερμέν προς την κατάκτηση του τροπαίου, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η συμβολή του ήταν καθοριστική και στον μεγάλο τελικό, καθώς από δική του ενέργεια προήλθε το πέναλτι που επέτρεψε στους Παριζιάνους να φτάσουν στην ισοφάριση.

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την εξαιρετική χρονιά του. Ο Κβαρατσχέλια ολοκλήρωσε την παρουσία του στο φετινό Champions League με 10 γκολ και 7 ασίστ σε 16 συμμετοχές, επιδόσεις που τον κατέστησαν έναν από τους πιο παραγωγικούς και επιδραστικούς ποδοσφαιριστές της διοργάνωσης.