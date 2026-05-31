Επίσημο: Ανακοινώθηκε από τον Πανιώνιο ο Φεράντο

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε κι επίσημα την πρόσληψη του Χουάν Φεράντο, με τον έμπειρο προπονητή να μην είναι άγνωστος στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα ο Ισπανός έχει δύο περάσματα από τον Βόλο κι ένα από τον Πανσερραϊκό, με τους Νεοσμυρνιώτες να ποντάρουν στην εμπειρία του για να επανέλθουν και πάλι στη Super League.

Με μία λιτή ανακοίνωση οι «κυανέρυθροι» ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους με τον Ισπανό τεχνικό: «Καλώς ήρθες Χουάν Φεράντο».