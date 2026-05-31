Live Streaming η υποδοχή της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί

Σε ρυθμούς ξέφρενου πάρτι κινείται το Παρίσι με χιλιάδες φιλάθλους της Παρί Σεν Ζερμέν να δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα στους δρόμους και να αποθεώνουν τον Λουίς Ενρίκε και τους παίκτες του για τη διατήρηση των σκήπτρων του Champions League

Χιλιάδες φίλαθλοι έχουν κατακλύσει το πεδίο του Champ de Mars, ακριβώς κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, δημιουργώντας πανηγυρικό κλίμα.

Κεντρικό πρόσωπο των πανηγυρισμών δεν είναι άλλος από τον Λουίς Ενρίκε. Ο Ισπανός αρχιτέκτονας της Παρί γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από περίπου 100.000 φιλάθλους, οι οποίοι τραγουδούσαν το όνομά του.

Η αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Σαρλ ντε Γκωλ» και κατευθύνθηκε με διώροφο λεωφορείο προς το κέντρο της πόλης, περνώντας από τη Στρατιωτική Σχολή πριν καταλήξει στην ειδικά στημένη εξέδρα με το κόκκινο χαλί.

Λόγω των χθεσινών θλιβερών εκτροπών που οδήγησαν στον θάνατο ενός οπαδού, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, με τις γαλλικές Αρχές ωστόσο να αναφέρουν πως η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο.

Η γιορτή των Παριζιάνων αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς οι επόμενες επίσημες στάσεις της ομάδας περιλαμβάνουν την υποδοχή στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, προτού η «κούπα με τα μεγάλα αυτιά» καταλήξει για το μεγάλο φινάλε στο Parc des Princes.

