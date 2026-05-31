Live Streaming η υποδοχή της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την υποδοχή της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν στη γαλλική πρωτεύουσα και το Champ-de-Mars.

Live Streaming η υποδοχή της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ρυθμούς ξέφρενου πάρτι κινείται το Παρίσι με χιλιάδες φιλάθλους της Παρί Σεν Ζερμέν να δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα στους δρόμους και να αποθεώνουν τον Λουίς Ενρίκε και τους παίκτες του για τη διατήρηση των σκήπτρων του Champions League

Χιλιάδες φίλαθλοι έχουν κατακλύσει το πεδίο του Champ de Mars, ακριβώς κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, δημιουργώντας πανηγυρικό κλίμα.

paris 1

Κεντρικό πρόσωπο των πανηγυρισμών δεν είναι άλλος από τον Λουίς Ενρίκε. Ο Ισπανός αρχιτέκτονας της Παρί γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από περίπου 100.000 φιλάθλους, οι οποίοι τραγουδούσαν το όνομά του.

France Champions League Soccer

Η αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Σαρλ ντε Γκωλ» και κατευθύνθηκε με διώροφο λεωφορείο προς το κέντρο της πόλης, περνώντας από τη Στρατιωτική Σχολή πριν καταλήξει στην ειδικά στημένη εξέδρα με το κόκκινο χαλί.

PARIS 3

Λόγω των χθεσινών θλιβερών εκτροπών που οδήγησαν στον θάνατο ενός οπαδού, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, με τις γαλλικές Αρχές ωστόσο να αναφέρουν πως η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο.

Η γιορτή των Παριζιάνων αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς οι επόμενες επίσημες στάσεις της ομάδας περιλαμβάνουν την υποδοχή στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, προτού η «κούπα με τα μεγάλα αυτιά» καταλήξει για το μεγάλο φινάλε στο Parc des Princes.

France Champions League Soccer

LIVE Εικόνα από την υποδοχή:

COMMENTS
LATEST NEWS
20:27 CHAMPIONS LEAGUE

Το μήνυμα το Φέργκιουσον στον Κελαϊφί - Αιχμές για τον τρόπο παιχνιδιού της Άρσεναλ

20:24 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Globalsat Gold VIP Lounge θα προβληθεί ο πρώτος τελικός

19:59 MUNDIAL

Ο νέος κανονισμός που θα δούμε στο Μουντιάλ: Η Ισλανδία έπαιξε με 10 για ένα λεπτό και δέχθηκε γκολ

19:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Επίσημο το διαζύγιο με τον Κονατέ

19:52 CHAMPIONS LEAGUE

Live Streaming η υποδοχή της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί

19:50 SUPER LEAGUE

«Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Γκουίντο Ροντρίγκες»

19:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χαμός στην παρέλαση της Άρσεναλ παρά το χαμένο Champions League (vids)

19:24 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στο... παιχνίδι για τον Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα - «Τον ξέρει καλά ο Νίστρουπ»

19:13 SUPER LEAGUE

Ντεσπόντοφ: «Ελπίζω να επιστρέψω πιο δυνατός, έχω περάσει πολλά»

19:08 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Αυτή είναι η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν

18:41 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν ο Κβαρατσκέλια

18:26 SUPER LEAGUE 2

Επίσημο: Ανακοινώθηκε από τον Πανιώνιο ο Φεράντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας