Champions League: Αυτή είναι η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν

Η αυλαία του φετινού Champions League έπεσε με την Παρί Σεν Ζερμέν να κατακτά για δεύτερη διαδοχική χρονιά το βαρύτιμο τρόπαιο, επικρατώντας της Άρσεναλ στον τελικό.

Μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, η UEFA δημοσιοποίησε την καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν, όπως αυτή προέκυψε από τις επιλογές της τεχνικής επιτροπής της διοργανώτριας αρχής. Πρόκειται για μία σύνθεση που αντικατοπτρίζει τις ομάδες και τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ευρωπαϊκής διαδρομής.

Την τιμητική της έχει φυσικά η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία εκπροσωπείται από πέντε ποδοσφαιριστές, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν στην πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου. Ισχυρή είναι και η παρουσία της Άρσεναλ, με τρεις παίκτες να συμπεριλαμβάνονται στην κορυφαία ενδεκάδα, ως επιβράβευση της εξαιρετικής πορείας των «Κανονιέρηδων» μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Η καλύτερη ενδεκάδα

Ράγια (Άρσεναλ) - Γιορέντε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν), Γκάμπριελ (Άρσεναλ), Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν) - Ολίσε (Μπάγερν), Ράις (Άρσεναλ), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν), Κβαρατσκέλια (Παρί Σεν Ζερμέν) - Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Κέιν (Μπάγερν).