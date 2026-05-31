«Στο κάδρο του Παναθηναϊκού ο Ματίας Γένσεν»

Η περίπτωση του Ματίας Γένσεν φαίνεται να απασχολεί και πάλι τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να παρακολουθούν στενά τον Δανό μέσο, μετά το... φλερτ που υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών τον Ιανουάριο.

Ο 30χρονος κεντρικός χαφ της Μπρέντφορντ είχε απασχολήσει έντονα τον σύλλογο και παρά το γεγονός ότι η μετακίνησή του δεν προχώρησε, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» δεν έχουν παρατήσει την υπόθεση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Transferfeed», οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού τον παρακολουθούν συστηματικά εδώ και αρκετούς μήνες, έχοντας κυκλώσει την περίπτωσή του για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ο Δανός διεθνής έχει καταγράψει γεμάτες σεζόν στην Premier League με τη φανέλα της Μπρέντφορντ, με την ποιότητά του να ξεχωρίζει στη μεσαία γραμμή. Σε 275 συμμετοχές με την Αγγλική ομάδα έχει καταγράψει 32 ασίστ και 17 γκολ. Η χρηματιστηριακή του αξία βάση Transfermarkt ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ.