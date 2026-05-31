Ακόμα μία αποθέωση για Καρέτσα: Η ξεχωριστή λίστα μαζί με τον Γιαμάλ

Τα διαπιστευτήριά του στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου συνεχίζει να καταθέτει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τα στατιστικά μάλιστα να τον τοποθετούν στην ίδια «εξίσωση» με τα μεγαλύτερα wonderkids του πλανήτη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εξειδικευμένης πλατφόρμας ποδοσφαιρικής ανάλυσης DataMB, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ φιγουράρει στη 2η θέση παγκοσμίως, σε όλες τις λίγκες, στην κατηγορία των U19 εξτρέμ και επιθετικών μέσων με τις περισσότερες μεταβιβάσεις στην αντίπαλη περιοχή.

Ο Καρέτσας έχει καταγράψει το εντυπωσιακό νούμερο των 129 πασών στο «κουτί», όντας ο μοναδικός που ουσιαστικά ακολουθεί το «πυρηνικό» ταλέντο της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή με 176. Το γεγονός ότι ο νεαρός άσος αφήνει πίσω του σπουδαία ταλέντα της Ευρώπης, όπως ο Αμοάκο της Νόρντζελαντ (109) και ο Ντετουρμπέ της Τρουά (101), επιβεβαιώνει την κορυφαία ποδοσφαιρική του ευφυΐα και την ικανότητά του να δημιουργεί διαρκώς κινδύνους για τις αντίπαλες άμυνες.

Αυτή η σπάνια δημιουργική του ικανότητα και η ωριμότητα που βγάζει στο χορτάρι παρά το νεαρό της ηλικίας του, εξηγούν απόλυτα τον λόγο για τον οποίο το όνομά του βρίσκεται σταθερά στα μπλοκάκια των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Το μέλλον του ανήκει ολοκληρωτικά και η συγκεκριμένη στατιστική κορυφή δίπλα στον Γιαμάλ είναι απλώς η επιβεβαίωση ότι το status του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει ήδη αλλάξει επίπεδο.