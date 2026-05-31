Λουτσέσκου: «Επέστρεψα στον ΠΑΟΚ εκεί που κανείς δεν φανταζόταν ότι θα πετύχουμε ξανά»

Σε ερωτήσεις του κοινού της Ρουμανίας κλήθηκε να απαντήσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον 57χρονο τεχνικό να φιλοξενείται σε τηλεοπτική εκπομπή της πατρίδας του.

Ο προπονητής του «Δικεφάλου» απάντησε σε ερωτήματα που αφορούσαν την πρόσφατη απώλεια του πατέρα του, Μιρτσέα, ενώ το κομμάτι του ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να λείπει από την κουβέντα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο Orange Sport Romania:

- Τι σας βοηθάει να... αποσυνδεθείτε από το ποδόσφαιρο;

Με βοηθάει να διαβάζω, μου αρέσει να βλέπω αγώνες από τους οποίους μπορώ να μάθω πράγματα και να παίζω διάφορα αθλήματα. Προσπαθώ κάθε μέρα να ασχολούμαι με τα sports, αλλά ενίοτε δεν είναι πολύ εύκολο καθώς μπορεί να έχουμε τρία παιχνίδια μέσα σε μία εβδομάδα, μπορεί να έχουμε εκτός έδρας παιχνίδια, ταξίδια, κλπ...

- Ποιες είναι οι αξίες που κληρονομήσατε από τον πατέρα σας;

Τον σεβασμό για την εκπαίδευση, για τη δουλειά, για όλα όσα υπάρχουν γύρω μας.

- Θεωρείτε ότι έχετε επηρεαστεί από τη φιλοσοφία του, από τον τρόπο σκέψης και την καριέρα του;

Σε γενικές γραμμές πήρα πολλά από την αγωνιστική του φιλοσοφία, από τον τρόπο σκέψης του γιατί μεγάλωσα μαζί του, έζησα δίπλα του, τον είδα να δουλεύει, τον άκουσα να μιλάει. Ίσως δεν το έκανε... εσκεμμένα, αλλά το να είμαι διαρκώς μαζί του, βλέποντας τον πατέρα μου να προετοιμάζει αγώνες, προπονήσεις, έχοντας ως πάντα ως Νο1 γνώμονα τη δουλειά, είναι λογικό να έχω πάρει πράγματα. Αλλά θα σας πω κάτι, το πιο... ασυνήθιστο πράγμα που αποκόμισα από εκείνον είναι η άρνηση στην απογοήτευση και η επιθυμία μου να παλεύω. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί οι άνθρωποι όταν απογοητεύονται, όταν νιώθουν ηττημένοι, γιατί το ποδόσφαιρο πολλές φορές σε φέρνει σε αυτή την θέση, τα παρατούν, αλλά να θες να προχωρήσεις, να πιστέψεις στη νίκη, θα πρέπει να είσαι σε θέση να σηκωθείς την επόμενη ημέρα και να πεις «δεν τελείωσε». Πρέπει να μαζέψεις τα κομμάτια σου και να επιστρέψεις στη δουλειά για το μάξιμουμ αποτέλεσμα. Και αυτό δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα.

- Ο Μέμε Στόικα σας έχει στη λίστα των προπονητών με τους οποίους θέλει να συνεργαστεί, σας έχει γίνει ποτέ πρόταση από την FCSB, θα συνεργαζόσασταν με την Στεάουα και τον Μπεκάλι;

Δεν είναι δίκαιο εκ μέρους μου να απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις, ούτε προς εκείνους ούτε προς τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι σέβομαι και τον Μέμε Στόικα, έχουμε μια εξαιρετική σχέση, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον μέσα από το πάθος μας για το ποδόσφαιρο. Σέβομαι επίσης πολύ τον κ. Μπεκάλι, έχει επενδύσει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο. Φυσικά, έχει και αυτός τις ιδιαιτερότητες του, αλλά πάντα καθοδηγείται από την επιθυμία για νίκη.

- Οι οπαδοί θέλουν να ξέρουν αν η πόρτα είναι ανοιχτή ακόμη και σε 15 χρόνια από τώρα...

Δεν μου φαίνεται... νορμάλ να απαντάω σε τέτοιου είδους υποθετικές ερωτήσεις. Είμαι επαγγελματίας προπονητής, κάνω με τεράστιο πάθος τη δουλειά μου, όπου κι αν εργάζομαι. Δίνω τα πάντα για την ομάδα που προπονώ. Υπό αυτήν την έννοια, όλα φαντάζουν πιθανά.

Στη συνέχεια των δηλώσεων του υποστήριξε μεταξύ άλλων πως: «Στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να είσαι απόλυτος. Δεν ξέρεις πόσο διαφορετική θα είναι η επόμενη από την προηγούμενη ημέρα που έκανες μία δήλωση. Στη ζωή είναι κάπως διαφορετικά, το ελέγχεις. Στο ποδόσφαιρο είσαι μπροστά στον κόσμο, μπροστά στα media, είναι περίπλοκο. Από τη στιγμή που κάνεις μία δήλωση, είναι δύσκολο να την πάρεις πίσω».

- Τι θα σας παρακινούσε να επιστρέψετε στο ποδόσφαιρο της Ρουμανίας;

Δεν είμαι ένας άνθρωπος που έχω στρατηγική, λειτουργώ περισσότερο συναισθηματικά. Και το καλύτερο παράδειγμα γι΄αυτό που σας λέω είναι ο ΠΑΟΚ. Επέστρεψα εκεί που είχα μεγάλη επιτυχία, εκεί όπου κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορούμε να πετύχουμε ξανά και ίσως οι περισσότεροι να με συμβούλευαν να μην το κάνω. Όμως εγώ ανέτρεξα στις όμορφες στιγμές που ζήσαμε και δεν το μετάνιωσα. Υπό αυτήν την έννοια, η Ρουμανία είναι η πατρίδα μου, εκεί μεγάλωσα, μου έδωσε πολλά, θα μπορούσα να επιστρέψω κάποια στιγμή που θα είμαι 'ελεύθερος'. Οπότε δεν τίθεται θέμα κινήτρου για να επιστρέψω στο σπίτι μου, αλλά αυτήν την στιγμή νιώθω ότι βρίσκομαι στο σωστό μονοπάτι.