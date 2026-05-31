Roland Garros: Βράδυ η αναμέτρηση της Σαμπαλένκα με την Οσάκα
Έκπληξη στο Roland Garros, με την αρμόδια αρχή να ορίζει την αναμέτρηση μεταξύ της Αρίνα Σαμπαλένκα και της Ναόμι Οσάκα στο βραδινό session του Παριζιάνικου Grand Slam μετά από τρια χρόνια.
Κάπως έτσι, αύριο (1/6) Αρίνα Σαμπαλένκα και Ναόμι Οσάκα θα μονονομαχήσουν στο Philippe Chatrier στις 21:15 για μια θέση στις 8 καλύτερες τενίστριες του γαλλικού Grand Slam!
Συγκεκριμένα, είναι μόλις ο τέταρτος αγώνας γυναικών στα τελευταία πέντε χρόνια που διεξάγεται στο βραδινό session, μετά τα Γουίλιαμς-Μπέγκου (2021), Γουίλιαμς-Κόλινς (2021), Κορνέ-Οσταπένκο (2022) και Στίβενς-Οσταπένκο (2023).