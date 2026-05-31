Roland Garros: Βράδυ η αναμέτρηση της Σαμπαλένκα με την Οσάκα

Την απόφαση να ορίσουν ματς γυναικών στη βραδινή ζώνη μετά από τρία χρόνια πήραν οι ιθύνοντες του Roland Garros Garros.

Κάπως έτσι, αύριο (1/6) Αρίνα Σαμπαλένκα και Ναόμι Οσάκα θα μονονομαχήσουν στο Philippe Chatrier στις 21:15 για μια θέση στις 8 καλύτερες τενίστριες του γαλλικού Grand Slam!

Συγκεκριμένα, είναι μόλις ο τέταρτος αγώνας γυναικών στα τελευταία πέντε χρόνια που διεξάγεται στο βραδινό session, μετά τα Γουίλιαμς-Μπέγκου (2021), Γουίλιαμς-Κόλινς (2021), Κορνέ-Οσταπένκο (2022) και Στίβενς-Οσταπένκο (2023).