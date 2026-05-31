Ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρ έκανε «ηχηρή» αποκάλυψη: «Ο "Ζοτς" μας είπε να πάρουμε τον Σάρας»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αποτελούν τους δύο προπονητές που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της Φενέρμπαχτσε, οδηγώντας τον τουρκικό σύλλογο στην κορυφή της EuroLeague.

Με τον Λιθουανό τεχνικό να βρίσκεται σήμερα στην άκρη του πάγκου της ομάδας, ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Αζίζ Γιλντιρίμ, προχώρησε σε μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη σε τουρκικό μέσο σχετικά με τον τρόπο που άνοιξε ο δρόμος για την έλευσή του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς είχε εκφράσει πριν από χρόνια την επιθυμία να δει τον Γιασικεβίτσιους να αναλαμβάνει κάποια στιγμή την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο Σέρβος προπονητής, αναγνωρίζοντας από νωρίς τις δυνατότητες και το μπασκετικό μυαλό του πρώην παίκτη του, φέρεται να είχε προτείνει στους ανθρώπους της Φενέρ να τον έχουν στα υπόψη για το μέλλον.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Ο Γιασικεβίτσιους είναι πολύ καλός προπονητής. Όταν ο Ομπράντοβιτς ήταν μαζί μας, ήμασταν πολύ κοντά, κάθε βράδυ καθόμασταν και τα λέγαμε.

Μου έλεγε πάντα 'μετά από μένα να έρθει ο Γιασικεβίτσιους, σίγουρα να τον πάρετε'. Τελικά τον πήραν, και πάει μια χαρά. Η Φενέρμπαχτσε στο μπάσκετ πρέπει να είναι πάντα στο Final Four. Το αν θα είναι πρωταθλητές αλλάζει.

Ένα χρόνο γίνεστε, δύο χρόνια όχι, μετά πάλι γίνεστε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να είστε στο Final Four. Η Φενέρμπαχτσε πρέπει να είναι πάντα εκεί».