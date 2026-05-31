· Φενέρμπαχτσε

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρ έκανε «ηχηρή» αποκάλυψη: «Ο "Ζοτς" μας είπε να πάρουμε τον Σάρας»

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρ μίλησε για τη συμβουλή που είχε δώσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρ έκανε «ηχηρή» αποκάλυψη: «Ο "Ζοτς" μας είπε να πάρουμε τον Σάρας»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αποτελούν τους δύο προπονητές που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της Φενέρμπαχτσε, οδηγώντας τον τουρκικό σύλλογο στην κορυφή της EuroLeague.

Με τον Λιθουανό τεχνικό να βρίσκεται σήμερα στην άκρη του πάγκου της ομάδας, ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Αζίζ Γιλντιρίμ, προχώρησε σε μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη σε τουρκικό μέσο σχετικά με τον τρόπο που άνοιξε ο δρόμος για την έλευσή του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς είχε εκφράσει πριν από χρόνια την επιθυμία να δει τον Γιασικεβίτσιους να αναλαμβάνει κάποια στιγμή την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο Σέρβος προπονητής, αναγνωρίζοντας από νωρίς τις δυνατότητες και το μπασκετικό μυαλό του πρώην παίκτη του, φέρεται να είχε προτείνει στους ανθρώπους της Φενέρ να τον έχουν στα υπόψη για το μέλλον.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Ο Γιασικεβίτσιους είναι πολύ καλός προπονητής. Όταν ο Ομπράντοβιτς ήταν μαζί μας, ήμασταν πολύ κοντά, κάθε βράδυ καθόμασταν και τα λέγαμε.

Μου έλεγε πάντα 'μετά από μένα να έρθει ο Γιασικεβίτσιους, σίγουρα να τον πάρετε'. Τελικά τον πήραν, και πάει μια χαρά. Η Φενέρμπαχτσε στο μπάσκετ πρέπει να είναι πάντα στο Final Four. Το αν θα είναι πρωταθλητές αλλάζει.

Ένα χρόνο γίνεστε, δύο χρόνια όχι, μετά πάλι γίνεστε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να είστε στο Final Four. Η Φενέρμπαχτσε πρέπει να είναι πάντα εκεί».

COMMENTS
LATEST NEWS
14:46 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Βράδυ η αναμέτρηση της Σαμπαλένκα με την Οσάκα

14:34 CHAMPIONS LEAGUE

Νεκρός οπαδός της Παρί μετά την κατάκτηση του Champions League

14:30 EUROLEAGUE

Νέα «πυρά» για Euroleague από Φενέρ: «Υπήρχε προετοιμασία για να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός»

14:13 GREEK BASKET LEAGUE

Καρδίτσα: Με Παπανικολόπουλο στο τιμόνι έως το 2028

14:10 EUROLEAGUE

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρ έκανε «ηχηρή» αποκάλυψη: «Ο "Ζοτς" μας είπε να πάρουμε τον Σάρας»

13:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οδεύει προς Θεσσαλονίκη η Εθνική: Στην Τούμπα τα πρώτα ματς του Nations League με Ολλανδία, Γερμανία

13:33 SUPER LEAGUE

Μπενίτεθ: «Θα ήθελα να αναλάβω την Εθνική Ιταλίας» – Το μήνυμα μετά τον Παναθηναϊκό

12:56 SUPER LEAGUE

Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου: Μη ενθαρρυντικά τα πρώτα τεστ εγκεφαλικής λειτουργίας

12:45 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Τελευταία ημέρα για τις κάρτες μέλους – Προτεραιότητα για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό

12:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Τολούκα κατέκτησε το CONCACAF Champions Cup για τρίτη φορά - Νίκησε την Τίγκρες στα πέναλτι!

12:06 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πουλούσα ρολόγια στην Αθήνα, τώρα έχω συλλογή με το όνομά μου»

11:38 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Οι 29 ομάδες της League Phase κι ο δρόμος ΑΕΚ – Ολυμπιακού στα προκριματικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας