Παναθηναϊκός: Τελευταία ημέρα για τις κάρτες μέλους – Προτεραιότητα για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό

Η σημερινή ημέρα (31/5) είναι η καταληκτική ημερομηνία για την αγορά καρτών μέλους του Παναθηναϊκού Α.Ο., οι οποίες συνδέονται άμεσα και με την προτεραιότητα για τη νέα εποχή του συλλόγου στο γήπεδο του Βοτανικού.

Η σεζόν τόσο για τον Παναθηναϊκό Α.Ο. όσο και για το ποδοσφαιρικό τμήμα έχει ολοκληρωθεί, με όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη αλλά και την ΠΑΕ να έχουν ήδη στραφεί στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας και στη μετάβαση στο νέο αθλητικό «σπίτι» του συλλόγου.

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο ο Α.Ο. όσο και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχουν ενημερώσει πως οι κάρτες διαρκείας της επόμενης σεζόν θα δίνουν προτεραιότητα στους φιλάθλους που θα προμηθευτούν εγκαίρως τις αντίστοιχες κάρτες, ενόψει της παρουσίας στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό, όπου θα στεγαστούν οι εγκαταστάσεις του συλλόγου.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, 31 Μαΐου, οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να προμηθευτούν την κάρτα μέλους Ερασιτέχνη για τη σεζόν 2025-26, ώστε να διασφαλίσουν προτεραιότητα για τη νέα χρονιά και το νέο γήπεδο του συλλόγου.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Παναθηναϊκός Α.Ο.

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας και καλεί όσους-ες δεν είναι μέλη, να ενταχθούν στη «Μάνα του λόχου» μέσα στους επόμενους 2.5 μήνες για να έχουν τον πρώτο λόγο στα διαρκείας της ΠΑΕ στον Βοτανικό.

Ο Σύλλογος κινείται σε ρυθμούς Βοτανικού και το έργο παίρνει σταδιακά «σάρκα και οστά» . Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός Α.Ο. κινούνται μαζί για την επόμενη ημέρα.

Η ΠΑΕ με επίσημη ενημέρωση της γνωστοποίησε ότι τη νέα σεζόν (2026-2027) η έδρα της θα είναι το ΟΑΚΑ και έπειτα έρχεται ο Βοτανικός.

Σε αυτό το πλαίσιο γνωστοποιήθηκε ότι υπό προϋποθέσεις, όσοι αποκτήσουν διαρκείας τη σεζόν 2026-27, θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά κάρτας διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο μας σπίτι, την αγωνιστική περίοδο 2027-28.

Σε ό,τι αφορά στον τρόπο απόκτησης διαρκείας ποδοσφαίρου για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα προκύψουν δύο προνομιούχες κατηγορίες κατόχων διαρκείας.

Το πρώτο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους έχουν διαρκείας στην τρέχουσα περίοδο (2025-26) και θα αποκτήσουν και την επόμενη σεζόν (2026-27).

Το δεύτερο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους αγοράσουν διαρκείας την επόμενη σεζόν (2026-27), έχοντας παράλληλα προβεί έως τις 31 Μαΐου 2026 σε εγγραφή τους ως μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να γίνουν μέλη ως εξής:

