· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Οπαδοί βρέθηκαν στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς, για να του ζητήσουν να παραμείνει στην ομάδα

Οι φίλοι του Ολυμπιακού εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Άλεκ Πίτερς, την ώρα που ο Αμερικανός φόργουορντ οδεύει προς την Αρμάνι Μιλάνο. 

Με κάθε τρόπο προσπαθούν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, αλλά και οι φίλοι της ομάδας, να πείσουν τον Άλεκ Πίτερς να συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά.

Το βράδυ του Σαββάτου (30/5), λίγες ώρες μετά τη δεύτερη αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Basket League, ομάδα φίλων του Ολυμπιακού βρέθηκε έξω από το σπίτι του Αμερικανού φόργουορντ.

Στόχος τους ήταν να του εκφράσουν τη στήριξη και την εκτίμησή τους, στέλνοντάς του παράλληλα το μήνυμα ότι επιθυμούν να τον δουν να παραμένει στην ομάδα και μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Το συμβόλαιο του 31χρονου άσου ολοκληρώνεται το προσεχές διάστημα και το μέλλον του εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, με το ενδιαφέρον της Αρμάνι Μιλάνο να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχετικών σεναρίων.

Την ίδια ώρα, στον Ολυμπιακό καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να ανατραπούν τα δεδομένα και ο έμπειρος φόργουορντ να παραμείνει στο ρόστερ της ομάδας και τη νέα σεζόν.

