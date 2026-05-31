NBA Finals 2026: Το αναλυτικό πρόγραμμα των τελικών ανάμεσα σε Σπερς και Νικς

Το ζευγάρι που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα του NBA είναι πλέον γνωστό.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς και οι Νιου Γιορκ Νικς θα αναμετρηθούν στους μεγάλους τελικούς της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας του κόσμου, με στόχο την κατάκτηση του τίτλου.

Οι Νικς εξασφάλισαν πρώτοι την παρουσία τους στους τελικούς, ενώ οι Σπερς ακολούθησαν, επικρατώντας στο Game 7 στην Οκλαχόμα, επιστρέφοντας έτσι στα NBA Finals, έπειτα από 12 χρόνια.

Μετά από λίγες ημέρες ξεκούρασης, οι δύο φιναλίστ θα μπουν στη μάχη του τίτλου στις 4 Ιουνίου. Το Σαν Αντόνιο θα έχει το πλεονέκτημα έδρας, με τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά και τους συμπαίκτες του να φιλοξενούν τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών του NBA:

Game 1 (4 Ιουνίου, 03:30): Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιου Γιορκ Νικς

Game 2 (6 Ιουνίου, 03:30) : Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιου Γιορκ Νικς

Game 3 (9 Ιουνίου, 03:30) : Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς

Game 4 (11 Ιουνίου, 03:30): Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς

Game 5* (14 Ιουνίου, 03:30): Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιου Γιορκ Νικς

Game 6* (17 Ιουνίου, 03:30): Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς

Game 7* (20 Ιουνίου, 03:30): Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιου Γιορκ Νικς

*αν χρειαστεί.