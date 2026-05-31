NBA: Ο Γουεμπανιάμα οδήγησε τους Σπερς στους Τελικούς - Απέκλεισαν τους Θάντερ στο Game 7!

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς ολοκλήρωσαν με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησαν τη σειρά των τελικών της Δύσης απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: με νίκη στην έδρα των αντιπάλων τους.

Η πρωταθλήτρια ομάδα του NBA αποχαιρετά τον θρόνο της, καθώς οι Σπερς επικράτησαν με 111-103 στο Game 7 κι εξασφάλισαν την παρουσία τους στους Τελικούς του NBA.

Κορυφαίος για το Σαν Αντόνιο ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά με 22 πόντους, ενώ ο Τζούλιαν Σαμπανί σημείωσε 20, εκ των οποίων οι 18 προήλθαν από σουτ τριών πόντων.

Σημαντική ήταν κι η συμβολή των Στέφον Καστλ και ΝτιΆαρον Φοξ, που πρόσθεσαν 16 και 15 πόντους αντίστοιχα. Ο Ντίλαν Χάρπερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους, ενώ οι Κέλντον Τζόνσον και Ντέβιν Βάσελ είχαν από 11.

Οι Σπερς επιστρέφουν στους Τελικούς του NBA για πρώτη φορά μετά το 2014 και θα υποδεχθούν τους Νιου Γιορκ Νικς στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (03/06).

Καθοριστική στιγμή του αγώνα αποδείχθηκε μία φάση στα μέσα της τέταρτης περιόδου, όταν ο Λουκ Κορνέτ σταμάτησε με εντυπωσιακό μπλοκ τον Αϊζάια Χάρτενσταϊν κοντά στο καλάθι. Η συγκεκριμένη φάση στέρησε από την Οκλαχόμα ένα εύκολο καλάθι στον αιφνιδιασμό που θα μείωνε τη διαφορά στους τέσσερις πόντους και έδωσε σημαντική ώθηση στους φιλοξενούμενους.

Για τους Θάντερ, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 35 πόντους και εννέα ασίστ, ενώ ο Κέισον Ουάλας πρόσθεσε 17 πόντους. Από 12 σημείωσαν οι Τζάρεντ ΜακΚέιν και Άλεξ Καρούζο.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, όπου οι διαφορές που είχαν δημιουργηθεί πριν από την τέταρτη περίοδο διατηρήθηκαν σχετικά εύκολα μέχρι το τέλος, το Game 7 είχε συνεχείς εναλλαγές. Οι Σπερς προηγήθηκαν ακόμη και με 14 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και με 11 στην τρίτη περίοδο, όμως οι Θάντερ κατάφεραν κάθε φορά να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Το Σαν Αντόνιο μπήκε στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα 80-77 και κατάφερε σταδιακά να ανοίξει ξανά τη διαφορά, χωρίς να επιτρέψει στην Οκλαχόμα να ολοκληρώσει ακόμα μία ανατροπή. Οι Θάντερ αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία Τζέιλεν Ουίλιαμς, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω προβλήματος στον οπίσθιο μηριαίο.

Οι Σπερς επικράτησαν των Θάντερ στις οκτώ από τις 12 αναμετρήσεις των δύο ομάδων κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, συμπεριλαμβανομένης και της σημαντικότερης, που τους χάρισε την πρόκριση στους Τελικούς του NBA.

