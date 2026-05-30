Champions League: Πού και πότε θα διεξαχθεί ο επόμενος τελικός

Μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Βουδαπέστη, το βλέμμα στρέφεται ήδη στον τελικό της σεζόν 2026-’27.

Η αυλαία της φετινής σεζόν στο Champions League έπεσε με έναν συναρπαστικό τελικό στη Βουδαπέστη, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι και διατήρησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Οι Παριζιάνοι κατέκτησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βαρύτιμο τρόπαιο, φτάνοντας συνολικά τις δύο κατακτήσεις στη διοργάνωση και προσθέτοντας ακόμη μία σπουδαία σελίδα στην ιστορία τους.

Πλέον, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην επόμενη αγωνιστική περίοδο και στον τελικό του Champions League για τη σεζόν 2026-’27. Η αναμέτρηση που θα κρίνει τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης θα φιλοξενηθεί στο «Metropolitano Stadium» της Μαδρίτης, το οποίο αποτελεί την έδρα της Ατλέτικο.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που το συγκεκριμένο γήπεδο θα φιλοξενήσει τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η πρώτη ήταν τη σεζόν 2018-’19, όταν η Λίβερπουλ αντιμετώπισε την Τότεναμ σε έναν αγγλικό «εμφύλιο», με τους «κόκκινους» να επικρατούν με 2-0 χάρη στα γκολ των Σαλάχ και Οριγκί.

Ο τελικός του Champions League για τη σεζόν 2026-’27 έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου 2027, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα έναρξης της αναμέτρησης.

