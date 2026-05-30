Champions League: Πανηγυρισμοί με σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι

Στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας οπαδοί της Παρί πανηγύριζαν την κατάκτηση του τροπαίου, με την κατάσταση να ξεφεύγει σε πολλά σημεία της πόλης. 

Η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League. Σε πολλά σημεία του Παρισιού, φίλαθλοι της ομάδας ήταν έξω και γιόρτασαν την τεράστια επιτυχία της Βουδαπέστης. Όμως, η κατάσταση για ακόμη μια φορά δεν άργησε να ξεφύγει.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, σε αρκετά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας ξέσπασαν μεγάλα επεισόδια. Ειδικά κοντά στο γήπεδο «Parc des Princes», δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει από την ένταση των γεγονότων.

Η αστυνομία με χρήση χημικών προσπάθησε να διαλύσει το πλήθος προς τα γύρω στενά. Είναι χαρακτηριστικό πως για την ασφάλεια των επιβατών, ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων που εξυπηρετούν τις μετακινήσεις των Παριζιάνων.

Η αστυνομία προχώρησε σε αρκετές συλλήψεις και προσαγωγές. Κυρίως νεαρών που προκαλούσαν ταραχές, έσπαγαν και έβαζαν φωτιές.

