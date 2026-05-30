Champions League: Έφτασε τα δύο η Παρί Σεν Ζερμέν - Διατηρεί την κυριαρχία η Ρεάλ Μαδρίτης

Το Κύπελλο Πρωταθλητριών, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, καθιερώθηκε τη σεζόν 1955-56, έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου δημοσιογράφου της «Equipe», Γκαμπριέλ Ανό. Από το 1992 η διοργάνωση μετονομάστηκε σε Champions League, διατηρώντας μέχρι σήμερα τον τίτλο της σημαντικότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης συλλόγων.

Στην κορυφή της λίστας των κατακτήσεων βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης με 15 τρόπαια, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική κυριαρχία της στη διοργάνωση. Ακολουθεί η Μίλαν με επτά κατακτήσεις, ενώ Λίβερπουλ και Μπάγερν έχουν από έξι. Η Μπαρτσελόνα μετρά πέντε τίτλους, ο Αγιαξ τέσσερις, ενώ από τρία τρόπαια έχουν κατακτήσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Ιντερ. Στις ομάδες με δύο κατακτήσεις βρίσκονται οι Πόρτο, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Νότιγχαμ, Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν.

Σε επίπεδο χωρών, η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 20 κατακτήσεις, χάρη στα 15 τρόπαια της Ρεάλ Μαδρίτης και τα πέντε της Μπαρτσελόνα. Ακολουθούν η Αγγλία με 15, η Ιταλία με 12, η Γερμανία με οκτώ, η Ολλανδία με έξι και η Πορτογαλία με τέσσερις τίτλους. Παράλληλα, η Γαλλία μετρά πλέον τρεις κατακτήσεις, ενώ από ένα τρόπαιο έχουν η Ρουμανία, η Σκωτία και η Γιουγκοσλαβία.

Συνοπτικά, οι σύλλογοι με τρόπαια Champions League: