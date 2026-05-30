· Παρί Σεν Ζερμέν

Champions League: Έφτασε τα δύο η Παρί Σεν Ζερμέν - Διατηρεί την κυριαρχία η Ρεάλ Μαδρίτης

Από το Κύπελλο Πρωταθλητριών μέχρι το σύγχρονο Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει η πολυνίκης του θεσμού με 15 κατακτήσεις.

Champions League: Έφτασε τα δύο η Παρί Σεν Ζερμέν - Διατηρεί την κυριαρχία η Ρεάλ Μαδρίτης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Κύπελλο Πρωταθλητριών, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, καθιερώθηκε τη σεζόν 1955-56, έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου δημοσιογράφου της «Equipe», Γκαμπριέλ Ανό. Από το 1992 η διοργάνωση μετονομάστηκε σε Champions League, διατηρώντας μέχρι σήμερα τον τίτλο της σημαντικότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης συλλόγων.

Στην κορυφή της λίστας των κατακτήσεων βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης με 15 τρόπαια, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική κυριαρχία της στη διοργάνωση. Ακολουθεί η Μίλαν με επτά κατακτήσεις, ενώ Λίβερπουλ και Μπάγερν έχουν από έξι. Η Μπαρτσελόνα μετρά πέντε τίτλους, ο Αγιαξ τέσσερις, ενώ από τρία τρόπαια έχουν κατακτήσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Ιντερ. Στις ομάδες με δύο κατακτήσεις βρίσκονται οι Πόρτο, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Νότιγχαμ, Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν.

Σε επίπεδο χωρών, η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 20 κατακτήσεις, χάρη στα 15 τρόπαια της Ρεάλ Μαδρίτης και τα πέντε της Μπαρτσελόνα. Ακολουθούν η Αγγλία με 15, η Ιταλία με 12, η Γερμανία με οκτώ, η Ολλανδία με έξι και η Πορτογαλία με τέσσερις τίτλους. Παράλληλα, η Γαλλία μετρά πλέον τρεις κατακτήσεις, ενώ από ένα τρόπαιο έχουν η Ρουμανία, η Σκωτία και η Γιουγκοσλαβία.

Συνοπτικά, οι σύλλογοι με τρόπαια Champions League:

  • 15 Κύπελλα: Ρεάλ Μαδρίτης
  • 7 Κύπελλα: Μίλαν
  • 6 Κύπελλα: Λίβερπουλ, Μπάγερν
  • 5 Κύπελλα: Μπαρτσελόνα
  • 4 Κύπελλα: Αγιαξ
  • 3 Κύπελλα: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ιντερ
  • 2 Κύπελλα: Πόρτο, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Νότιγχαμ, Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν
  • 1 Κύπελλο: Μάντσεστερ Σίτι, Αστον Βίλα, Ντόρτμουντ, Σέλτικ, Ερυθρός Αστέρας, Φέγενορντ, Αμβούργο, Μαρσέιγ, Αϊντχόφεν, Στεάουα Βουκουρεστίου
COMMENTS
LATEST NEWS
23:31 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Πού και πότε θα διεξαχθεί ο επόμενος τελικός

23:29 ΣΠΟΡ

Μόλις μία μέρα κράτησε η κορυφή για τον Τεντόγλου: Τον ξεπέρασε ο Εχάμερ

22:58 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Απονομή του MVP στον Βιτίνια από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

22:54 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Ιστορικό back-to-back για Παρί - Μόλις η 9η ομάδα που το πετυχαίνει

22:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η Μίλαν θέλει τον Άρνε Σλοτ»

22:36 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η απονομή του τροπαίου στην Παρί Σεν Ζερμέν

22:24 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Το χάρηκε με την ψυχή του ο Λουίς Ενρίκε - Ο τρελός χορός του

22:20 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Έφτασε τα δύο η Παρί Σεν Ζερμέν - Διατηρεί την κυριαρχία η Ρεάλ Μαδρίτης

22:11 CHAMPIONS LEAGUE

Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ: Η διαδικασία των πέναλτι που έκρινε τον πρωταθλητή Ευρώπης

22:02 CHAMPIONS LEAGUE

Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ 1-1 (4-3 πεν.): Παρέμειναν στον θρόνο τους οι Παριζιάνοι (vids)

21:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελπίδων: Φιλική ισοπαλία με την Κροατία του Γιάγκουσιτς

21:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λειψία: Χάνουν τα διαρκείας τους 500 οπαδοί λόγω... απουσιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας