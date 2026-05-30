Λειψία: Χάνουν τα διαρκείας τους 500 οπαδοί λόγω... απουσιών

Με έναν ανορθόδοξο τρόπο η Λειψία θέλει να ελαχιστοποιήσει τα άδεια καθίσματα στην «RB Arena».

Σε... δρακόντεια μέτρα οδηγείται η Λειψία η οποία είναι αποφασισμένη να εξαφανίσει τις άδειες καρέκλες από το γήπεδό της.

Συγκεκριμένα, η γερμανική ομάδα προχώρησε σε μια άκρως αυστηρή αλλά αποτελεσματική κίνηση, αποφασίζοντας να αφαιρέσει το δικαίωμα ανανέωσης για την επόμενη σεζόν από 500 κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν έδωσαν το «παρών» στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό εντός έδρας αγώνων της Bundesliga.

Το αυστηρό πλαίσιο της ομάδας ορίζει ότι κάθε κάτοχος πρέπει να δίνει το παρών σε τουλάχιστον δέκα εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος, με όσους πέφτουν κάτω από το όριο να βλέπουν τη θέση τους να κάνει... φτερά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λειψία είχε προχωρήσει σε ανάλογο «ξεκαθάρισμα» και την περασμένη χρονιά, μπλοκάροντας τότε περίπου 2.000 εισιτήρια, γεγονός που δείχνει ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει αρχίσει ήδη να συμμορφώνει τους οπαδούς και να γεμίζει τις εξέδρες.

