Viral οπαδός της Παρί: Μπέρδεψε τη Βουδαπέστη με το Βουκουρέστι και έχασε τον τελικό!

Ένα απίστευτο περιστατικό έχει γίνει viral στα social media, με πρωταγωνιστή έναν φίλο της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος έχασε τον τελικό του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα social media, μπέρδεψε τη Βουδαπέστη με το Βουκουρέστι κατά την κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων και αντί να ταξιδέψει στην Ουγγαρία, βρέθηκε στη Ρουμανία, περίπου 820 χιλιόμετρα μακριά από τον προορισμό του.

Ο άτυχος (ή κατά πολλούς απρόσεκτος) οπαδός ανέφερε χαρακτηριστικά πως «μπέρδεψα τον προορισμό», δημοσιεύοντας πλάνα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του, την ώρα που οι υπόλοιποι φίλοι της Παρί ετοιμάζονταν να ζήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό απέναντι στην Άρσεναλ.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν το περιστατικό. Ωστόσο, δεν έλειψαν και εκείνοι που αμφισβήτησαν την ιστορία, εκτιμώντας πως πρόκειται για ένα έξυπνο τέχνασμα με στόχο τη δημοσιότητα και τα περισσότερα views στα social media.