· Άρσεναλ · Παρί Σεν Ζερμέν

Viral οπαδός της Παρί: Μπέρδεψε τη Βουδαπέστη με το Βουκουρέστι και έχασε τον τελικό!

Ένας φίλος της Παρί Σεν Ζερμέν έγινε viral στα social media, υποστηρίζοντας πως μπέρδεψε τη Βουδαπέστη με το Βουκουρέστι και ταξίδεψε στη λάθος χώρα για τον τελικό του Champions League. Το βίντεό του προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, με αρκετούς να τον χαρακτηρίζουν άτυχο και άλλους να αμφισβητούν την αυθεντικότητα της ιστορίας.

Viral οπαδός της Παρί: Μπέρδεψε τη Βουδαπέστη με το Βουκουρέστι και έχασε τον τελικό!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα απίστευτο περιστατικό έχει γίνει viral στα social media, με πρωταγωνιστή έναν φίλο της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος έχασε τον τελικό του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα social media, μπέρδεψε τη Βουδαπέστη με το Βουκουρέστι κατά την κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων και αντί να ταξιδέψει στην Ουγγαρία, βρέθηκε στη Ρουμανία, περίπου 820 χιλιόμετρα μακριά από τον προορισμό του.

Ο άτυχος (ή κατά πολλούς απρόσεκτος) οπαδός ανέφερε χαρακτηριστικά πως «μπέρδεψα τον προορισμό», δημοσιεύοντας πλάνα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του, την ώρα που οι υπόλοιποι φίλοι της Παρί ετοιμάζονταν να ζήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό απέναντι στην Άρσεναλ.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν το περιστατικό. Ωστόσο, δεν έλειψαν και εκείνοι που αμφισβήτησαν την ιστορία, εκτιμώντας πως πρόκειται για ένα έξυπνο τέχνασμα με στόχο τη δημοσιότητα και τα περισσότερα views στα social media.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λειψία: Χάνουν τα διαρκείας τους 500 οπαδοί λόγω... απουσιών

21:16 GREEK BASKET LEAGUE

«Αφήνει την Ευρώπη για το NCAA ο Σαμοντούροβ»

20:40 CHAMPIONS LEAGUE

Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ: Κέρδισε πέναλτι ο Κβαρατσχέλια, ισοφάρισε σε 1-1 ο Ντεμπελέ!

20:16 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Game 2 των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό

20:07 CHAMPIONS LEAGUE

Viral οπαδός της Παρί: Μπέρδεψε τη Βουδαπέστη με το Βουκουρέστι και έχασε τον τελικό!

20:05 CHAMPIONS LEAGUE

Χαμός στο Παρίσι: Επεισόδια και συλλήψεις κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League! (vid)

19:57 CHAMPIONS LEAGUE

Ταμπόρδα και Τσέριν στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League

19:55 CHAMPIONS LEAGUE

Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ: Παραλίγο το 2-0 και πάλι με Χάβερτζ!

19:35 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 68-95: Τα highlights του αγώνα

19:35 GREEK BASKET LEAGUE

Μπαρτζώκας για τελικούς με Παναθηναϊκό: «Θα παίξουμε μία δύσκολη σειρά με έναν τρομερό αντίπαλο»

19:29 CHAMPIONS LEAGUE

Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ: Κοντά στην ισοφάριση με Ρουίθ οι Γάλλοι (vid)

19:16 CHAMPIONS LEAGUE

Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ: Αιφνιδιάζουν τους Παριζιάνους οι «κανονιέρηδες», 0-1 με Χάβερτζ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας