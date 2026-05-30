Μπαρτζώκας για τελικούς με Παναθηναϊκό: «Θα παίξουμε μία δύσκολη σειρά με έναν τρομερό αντίπαλο»

Στους επερχόμενους τελικούς της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» χαρακτήρισε τη σειρά ιδιαίτερα απαιτητική, τονίζοντας πως η ομάδα του είχε ανάγκη τις επιπλέον ημέρες ξεκούρασης και προετοιμασίας μετά το Final Four της EuroLeague.

Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ζήτημα τραυματισμού με τον Ουόρντ, ενώ στάθηκε στη σημασία της σωστής διαχείρισης των ημερών που απομένουν μέχρι το πρώτο τζάμπολ των τελικών.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα:

«Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, ήταν ημιτελικός πρωταθλήματος. Την Τετάρτη ξεκινάει οι τελικοί, από ότι είδα και ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Θα είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Για εμάς ήταν το τελευταίο αγωνιστικό τεστ. Μας βοήθησε το γεγονός ότι δεν ξεκίνησαν οι τελικοί αμέσως μετά το Final-Four που είχαμε αδειάσει πραγματικά. Οι επιπλέον μέρες μας βοηθάνε στην προετοιμασία και στην συγκέντρωση.

Ο Ουόρντ δεν τραυματίστηκε. Δεν μπορείς να κάνει πολλά πράγματα αυτές τις μέρες. Κάναμε μία προετοιμασία 20 μέρες για το FInal-Four, τώρα πρέπει να διατηρηθούμε. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Έχουμε προπόνηση Δευτέρα και Τρίτη, αύριο off. Να προετοιμαστούμε. Θα παίξουμε μία δύσκολη σειρά με έναν τρομερό αντίπαλο».