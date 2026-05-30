Greek Basketball League: Την Τετάρτη στο ΣΕΦ το τζάμπολ των τελικών

Οι κατά τεκμήριο δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος της Greek Basketball League, για ακόμη μια σεζόν βρίσκονται αντιμέτωπες στους τελικούς. Στη σειρά που θα κριθεί στις τρεις νίκες και θα αναδείξει τον φετινό πρωταθλητή Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός που δεν έχει ηττηθεί ως τώρα, έχει το πλεονέκτημα έδρας κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR που τερμάτισε δεύτερος στην regular season.

Το πρώτο τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 21:00 στο ΣΕΦ. Αν η σειρά φτάσει στον πέμπτο αγώνα, τότε το αργότερο που θα τελειώσει το πρωτάθλημα, είναι στις 13/6.

Το πρόγραμμα των τελικών της Greek Basketball League:

Game 1 ΣΕΦ: Τετάρτη 3/6 21:00 ΕΡΤ2

Game 2 Telekom Center Athens: Παρασκευή 5/6 21:00 ΕΡΤ2

Game 3 ΣΕΦ: Δευτέρα 8/6 21:00 ΕΡΤ2

Game 4* Telekom Center Athens: Τετάρτη 10/6 21:00 ΕΡΤ2

Game 5* ΣΕΦ: Σάββατο 13/6 18:00 ΕΡΤ2

*Εάν χρειαστούν.