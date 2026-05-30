· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 17-12: Πήραν το Πρωτάθλημα στο πόλο ανδρών οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Πρωτάθλημα στην Water Polo League, επικρατώντας με 17-12 του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό και ολοκληρώνοντας τη σειρά με 3-0.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 17-12: Πήραν το Πρωτάθλημα στο πόλο ανδρών οι «ερυθρόλευκοι»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 17-12 του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό της Water Polo League και κατέκτησε το 40ο Πρωτάθλημα της ιστορίας του. Οι Πειραιώτες έκαναν το 3-0 στη σειρά των τελικών, φτάνοντας παράλληλα στο 13ο διαδοχικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Πειραιά μπήκε εντυπωσιακά στην αναμέτρηση. Με τον Ζάλανκι να διαμορφώνει το 4-1 στα μέσα της πρώτης περιόδου και τον Τζωρτζάτο να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις, οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν το πρώτο οκτάλεπτο με προβάδισμα τριών τερμάτων.

Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του και με πρωταγωνιστές τους Κάκαρη και Πούρο ξέφυγε ακόμη και με οκτώ γκολ διαφορά (9-1), βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά στην τρίτη και την τέταρτη περίοδο, όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:58 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 68-95: Πέρασε από τα Λιόσια και τώρα «αιώνιοι» τελικοί

18:57 GREEK BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Την Τετάρτη στο ΣΕΦ το τζάμπολ των τελικών

18:51 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE ο τελικός του Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ

18:45 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 17-12: Πήραν το Πρωτάθλημα στο πόλο ανδρών οι «ερυθρόλευκοι»

18:25 MUNDIAL

Η αποστολή του Καναδά για το Μουντιάλ - Ξεχωρίζει ο Ντέιβις

17:55 CHAMPIONS LEAGUE

Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ: Οι ενδεκάδες του τελικού

17:53 CHAMPIONS LEAGUE

LIVEBLOG το Pre Game του τελικού του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ

17:52 MVP

Champions League: Οι Τελικοί που «κόψαμε» φλέβα από τη βαρεμάρα

17:41 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Συγκίνηση για Φλιώνη στη SUNEL Arena - Το μήνυμα της Ένωσης

17:40 EUROLEAGUE

Οπαδός της ΑΕΚ με πανό γεμάτο νόημα: «Ράντοβιτς MVP EuroLeague»

17:29 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στο στόχαστρο της Μοντερέι ο Πινέδα

17:27 GREEK BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας