Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 17-12: Πήραν το Πρωτάθλημα στο πόλο ανδρών οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 17-12 του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό της Water Polo League και κατέκτησε το 40ο Πρωτάθλημα της ιστορίας του. Οι Πειραιώτες έκαναν το 3-0 στη σειρά των τελικών, φτάνοντας παράλληλα στο 13ο διαδοχικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Πειραιά μπήκε εντυπωσιακά στην αναμέτρηση. Με τον Ζάλανκι να διαμορφώνει το 4-1 στα μέσα της πρώτης περιόδου και τον Τζωρτζάτο να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις, οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν το πρώτο οκτάλεπτο με προβάδισμα τριών τερμάτων.

Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του και με πρωταγωνιστές τους Κάκαρη και Πούρο ξέφυγε ακόμη και με οκτώ γκολ διαφορά (9-1), βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά στην τρίτη και την τέταρτη περίοδο, όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο.