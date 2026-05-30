Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ: Οι ενδεκάδες του τελικού

Η μεγάλη ώρα έφτασε. Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διασταυρώνουν τα ξήφη τους στον φετινό τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη.

Από τη μια, οι «κανονιέρηδες» στοχεύουν στην κατάκτηση του πρώτου Κυπέλλου Πρωταθλητριών/ Champions League της ιστορίας του και από την άλλη, η νεανική Παρί του Λουίς Ενρίκε θα τα δώσει όλα για το back to back.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του τελικού, Λουίς Ενρίκε και Μικέλ Αρτέτα έκαναν γνωστές τις επιλογές τους για τη βασική ενδεκάδα.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες:

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Κβαρατσκέλια, Φαμπιάν Ρουίθ, Ντεμπελέ, Ντ. Ντουέ, Βιτίνια, Νούνο Μέντες, Πάτσο, Ζοάο Νέβες.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Σαλιμπά, Μοσκέρα, Ινκαπιέ, Γκάμπριελ, Σάκα, Έντεγκαρντ, Τροσάρ, Χάβερτς, Ράις, Λιούις-Σκέλι.

Οι πάγκοι των ομάδων:

Παρί Σεν Ζερμέν: Σεβαλιέ, Μαρίν, Λούκας Μπεράλντο, Ζαμπάρνι, Γκονσάλο Ράμος, Κανγκ-ιν Λι, Λ. Ερνάντες, Μαγιουλού, Ντρο Φερνάντες, Μπαρκολά, Ζαΐρ-Εμερί, Μπαγιέ.

Άρσεναλ: Αριθαμπαλάγκα, Ζεσούς, Έζε, Μαρτινέλι, Γ. Τίμπερ, Γκιόκερες, Νέργκαρντ, Μαντουέκε, Μερίνο, Καλαφιόρι, Θουμπιμέντι, Ντάουμαν.