Συγκινητικές στιγμές πριν από το τζάμπολ, με τον κόσμο της ΑΕΚ να χειροκροτεί θερμά τον αρχηγό της ομάδας κατά την είσοδό του στο παρκέ.

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή εκτυλίχθηκε στη SUNEL Arena πριν από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, με τον Δημήτρη Φλιώνη να γνωρίζει την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ καταχειροκροτήθηκε κατά την είσοδό του στο παρκέ, με το κοινό να του εκφράζει με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή του σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Ο διεθνής γκαρντ περνά δύσκολες στιγμές μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα του, με την οικογένεια της ΑΕΚ να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή της απώλειας.

Η παρουσία του στο γήπεδο συγκίνησε τον κόσμο, ο οποίος τον τίμησε με ένα παρατεταμένο και θερμό χειροκρότημα, σε μια από τις πιο ανθρώπινες στιγμές της βραδιάς.

Μάλιστα, η ΑΕΚ στέκεται στο πλευρό του αρχηγού της ομάδας στέλνοντας δημόσια το μήνυμά της. «Δημήτρη, η οικογένεια της ΑΕΚ, η οικογένειά σου, στέκεται δίπλα σου. Κουράγιο αρχηγέ», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο μήνυμα.

Δείτε το βίντεο: