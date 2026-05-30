· Παναθηναϊκός

Ρεκόρ καριέρας στην GBL για τον Τζέντι Όσμαν

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR με τους 29 πόντους που σημείωσε στο «PAOK Sports Arena», σημείωσε την κορυφαία του επίδοση στο ελληνικό πρωτάθλημα. 

Εδώ και δύο σεζόν ο Τζέντι Όσμαν αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο φόργουορντ των «πράσινων» στο ματς με τον ΠΑΟΚ ήταν εκπληκτικός κι αυτό αποτυπώθηκε στους αριθμούς του. Μάλιστα, οι 29 πόντοι που σημείωσε, συνιστούν προσωπικό ρεκόρ για τους αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Όσμαν έπαιξε για 38 λεπτά. Η προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του, ήταν οι 25 πόντοι που είχε σημειώσει στο Game 3 των περυσινών τελικών με τον Ολυμπιακό.

Η συνολική στατιστική του πρώην ΝΒΑer, ήταν απλά εκπληκτική. Είχε 29 πόντους με 4/4 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 6/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ.

