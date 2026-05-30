ΑΕΚ: Στο στόχαστρο της Μοντερέι ο Πινέδα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται τις τελευταίες ημέρες στο Μεξικό, ο Ορμπελίν Πινέδα, αποτελεί τον βασικό μεταγραφικό στόχο της Μοντερέι, οι οποίοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να κινηθούν δυναμικά για την περίπτωσή του, χωρίς να θεωρούν το οικονομικό κόστος ως εμπόδιο για την ολοκλήρωση μιας πιθανής συμφωνίας.

Όπως αναφέρει το «One Football», η Μοντερέι επιθυμεί να κάνει τον Πινέδα τον ηγέτη της ομάδας της και δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη κίνηση ώστε να τον εντάξει στο ρόστερ της.