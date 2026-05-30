Αταμάν: «Είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τους τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό μετά τη δεύτερη νίκη επί του ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της GBL.

Ο Τούρκος προπονητής των «πράσινων» μεταξύ άλλων έδωσε συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκους» για την κατάκτηση της Euroleague, ωστόσο τόνισε κατηγορηματικά ότι το «τριφύλλι» είναι καλύτερη ομάδα και θα κατακτήσει το πρωτάθλημα!

«Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague, αλλά εμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα».

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν

«Παίξαμε δύο διαφορετικά ημίχρονα στο παιχνίδι. Στο πρώτο μισό δεν είχαμε δυναμισμό και κάναμε πολλά λάθη. Δώσαμε εννέα επιθετικά ριμπάουντ από τα οποία ο ΠΑΟΚ βρήκε 10 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Επιθετικά οι σκόρερ μας είχαν χαμηλά ποσοστά στις εκτελέσεις τους.

Μιλήσαμε στα αποδυτήρια και στο δεύτερο μέρος παίξαμε πολύ πιο δυνατά στην άμυνα. Επιθετικά γυρίσαμε την μπάλα πολύ καλά. Απόψε ο Τσέντι Όσμαν έκανε το τέλειο παιχνίδι επιθετικά. Επίσης και οι υπόλοιποι προσέφεραν στο δεύτερο μέρος και πήραμε τη νίκη.

Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι εννοείται. Ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Πιστεύω πως αυτό το παιχνίδι θα μας βοηθήσει πολύ να προετοιμαστούμε για την ατμόσφαιρα των τελικών και στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος».

Για το πώς θα καταφέρει να προσπεράσει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη κατάσταση: «Πιστεύω πως είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς.

Να δούμε πώς θα είναι οι τρεις Έλληνες παίκτες μας που είναι τραυματίες αυτήν τη στιγμή. Ο Σλούκας, ο Ρογκαβόπουλος και ο Καλαϊτζάκης. Ξέρετε με πόσους ξένους παίζει ο Ολυμπιακός. Έχουν τεράστιο πλεονέκτημα στο ρόστερ τους με αυτό, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σήμερα όμως δείξαμε τη δύναμή μας και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τον τίτλο».