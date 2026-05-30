· Παναθηναϊκός · ΠΑΟΚ

Αταμάν: «Είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς»

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε κατηγορηματικά ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα και θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Αταμάν: «Είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τους τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό μετά τη δεύτερη νίκη επί του ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της GBL.

Ο Τούρκος προπονητής των «πράσινων» μεταξύ άλλων έδωσε συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκους» για την κατάκτηση της Euroleague, ωστόσο τόνισε κατηγορηματικά ότι το «τριφύλλι» είναι καλύτερη ομάδα και θα κατακτήσει το πρωτάθλημα!

«Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague, αλλά εμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα».

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν

«Παίξαμε δύο διαφορετικά ημίχρονα στο παιχνίδι. Στο πρώτο μισό δεν είχαμε δυναμισμό και κάναμε πολλά λάθη. Δώσαμε εννέα επιθετικά ριμπάουντ από τα οποία ο ΠΑΟΚ βρήκε 10 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Επιθετικά οι σκόρερ μας είχαν χαμηλά ποσοστά στις εκτελέσεις τους.

Μιλήσαμε στα αποδυτήρια και στο δεύτερο μέρος παίξαμε πολύ πιο δυνατά στην άμυνα. Επιθετικά γυρίσαμε την μπάλα πολύ καλά. Απόψε ο Τσέντι Όσμαν έκανε το τέλειο παιχνίδι επιθετικά. Επίσης και οι υπόλοιποι προσέφεραν στο δεύτερο μέρος και πήραμε τη νίκη.

Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι εννοείται. Ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Πιστεύω πως αυτό το παιχνίδι θα μας βοηθήσει πολύ να προετοιμαστούμε για την ατμόσφαιρα των τελικών και στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος».

Για το πώς θα καταφέρει να προσπεράσει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη κατάσταση: «Πιστεύω πως είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς.

Να δούμε πώς θα είναι οι τρεις Έλληνες παίκτες μας που είναι τραυματίες αυτήν τη στιγμή. Ο Σλούκας, ο Ρογκαβόπουλος και ο Καλαϊτζάκης. Ξέρετε με πόσους ξένους παίζει ο Ολυμπιακός. Έχουν τεράστιο πλεονέκτημα στο ρόστερ τους με αυτό, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σήμερα όμως δείξαμε τη δύναμή μας και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τον τίτλο».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:58 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 68-95: Πέρασε από τα Λιόσια και τώρα «αιώνιοι» τελικοί

18:57 GREEK BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Την Τετάρτη στο ΣΕΦ το τζάμπολ των τελικών

18:51 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE ο τελικός του Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ

18:45 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 17-12: Πήραν το Πρωτάθλημα στο πόλο ανδρών οι «ερυθρόλευκοι»

18:25 MUNDIAL

Η αποστολή του Καναδά για το Μουντιάλ - Ξεχωρίζει ο Ντέιβις

17:55 CHAMPIONS LEAGUE

Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ: Οι ενδεκάδες του τελικού

17:53 CHAMPIONS LEAGUE

LIVEBLOG το Pre Game του τελικού του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ

17:52 MVP

Champions League: Οι Τελικοί που «κόψαμε» φλέβα από τη βαρεμάρα

17:41 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Συγκίνηση για Φλιώνη στη SUNEL Arena - Το μήνυμα της Ένωσης

17:40 EUROLEAGUE

Οπαδός της ΑΕΚ με πανό γεμάτο νόημα: «Ράντοβιτς MVP EuroLeague»

17:29 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στο στόχαστρο της Μοντερέι ο Πινέδα

17:27 GREEK BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας