Η αποστολή του Καναδά για το Μουντιάλ - Ξεχωρίζει ο Ντέιβις

Με τον Αλφόνσο Ντέιβις να δηλώνει «παρών», ο Καναδάς ανακοίνωσε την 26μελή αποστολή του για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο συνδιοργανώνει μαζί με τις ΗΠΑ και το Μεξικό (11 Ιουνίου - 19 Ιουλίου).

Ο σούπερ σταρ της Μπάγερν Μονάχου αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού στον ιγνυακό τένοντα, ωστόσο όπως αποκάλυψε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Τζέσι Μαρς, ο Ντέιβις ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα όσο η ομάδα προπονούνταν στη Σάρλοτ, και σταδιακά θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή στο Έντμοντον, έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημά του.

Στην αποστολή ξεχωρίζουν ονόματα όπως αυτό του Τζόναθαν Ντέιβιντ της Γιουβέντους, ενώ στον αντίποδα, η μεγάλη απουσία ακούει στο όνομα του Τζούνιορ Χόιλετ. Ο 36χρονος έμπειρος εξτρέμ, που έδωσε το παρών στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, κόπηκε από την αποστολή, καθώς ο Μαρς επέλεξε να επενδύσει στα... νιάτα για να πλαισιώσει το ρόστερ του.

Το πρόγραμμα του Καναδά στον 2ο όμιλο

12/6: Καναδάς – Βοσνία/Ερζεγοβίνη (Τορόντο)

18/6: Καναδάς – Κατάρ (Βανκούβερ)

24/6: Καναδάς – Ελβετία (Βανκούβερ)

Αναλυτικά η αποστολή του Καναδά: