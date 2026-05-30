Η αποστολή του Καναδά για το Μουντιάλ - Ξεχωρίζει ο Ντέιβις

Την αποστολή για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο εξέδωσε ο εκ των διοργανωτών Καναδάς, με τον Αλφόνσο Ντέιβις της Μπάγερν Μονάχου να ξεχωρίζει στις κλήσεις του Τζέσι Μαρς.

Η αποστολή του Καναδά για το Μουντιάλ - Ξεχωρίζει ο Ντέιβις
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τον Αλφόνσο Ντέιβις να δηλώνει «παρών», ο Καναδάς ανακοίνωσε την 26μελή αποστολή του για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο συνδιοργανώνει μαζί με τις ΗΠΑ και το Μεξικό (11 Ιουνίου - 19 Ιουλίου).

Ο σούπερ σταρ της Μπάγερν Μονάχου αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού στον ιγνυακό τένοντα, ωστόσο όπως αποκάλυψε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Τζέσι Μαρς, ο Ντέιβις ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα όσο η ομάδα προπονούνταν στη Σάρλοτ, και σταδιακά θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή στο Έντμοντον, έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημά του.

Στην αποστολή ξεχωρίζουν ονόματα όπως αυτό του Τζόναθαν Ντέιβιντ της Γιουβέντους, ενώ στον αντίποδα, η μεγάλη απουσία ακούει στο όνομα του Τζούνιορ Χόιλετ. Ο 36χρονος έμπειρος εξτρέμ, που έδωσε το παρών στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, κόπηκε από την αποστολή, καθώς ο Μαρς επέλεξε να επενδύσει στα... νιάτα για να πλαισιώσει το ρόστερ του.

Το πρόγραμμα του Καναδά στον 2ο όμιλο

12/6: Καναδάς – Βοσνία/Ερζεγοβίνη (Τορόντο)

18/6: Καναδάς – Κατάρ (Βανκούβερ)

24/6: Καναδάς – Ελβετία (Βανκούβερ)

Αναλυτικά η αποστολή του Καναδά:

COMMENTS
LATEST NEWS
18:58 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 68-95: Πέρασε από τα Λιόσια και τώρα «αιώνιοι» τελικοί

18:57 GREEK BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Την Τετάρτη στο ΣΕΦ το τζάμπολ των τελικών

18:51 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE ο τελικός του Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ

18:45 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 17-12: Πήραν το Πρωτάθλημα στο πόλο ανδρών οι «ερυθρόλευκοι»

18:25 MUNDIAL

Η αποστολή του Καναδά για το Μουντιάλ - Ξεχωρίζει ο Ντέιβις

17:55 CHAMPIONS LEAGUE

Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ: Οι ενδεκάδες του τελικού

17:53 CHAMPIONS LEAGUE

LIVEBLOG το Pre Game του τελικού του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ

17:52 MVP

Champions League: Οι Τελικοί που «κόψαμε» φλέβα από τη βαρεμάρα

17:41 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Συγκίνηση για Φλιώνη στη SUNEL Arena - Το μήνυμα της Ένωσης

17:40 EUROLEAGUE

Οπαδός της ΑΕΚ με πανό γεμάτο νόημα: «Ράντοβιτς MVP EuroLeague»

17:29 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στο στόχαστρο της Μοντερέι ο Πινέδα

17:27 GREEK BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας