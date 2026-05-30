· ΑΕΚ · Ολυμπιακός

Οπαδός της ΑΕΚ με πανό γεμάτο νόημα: «Ράντοβιτς MVP EuroLeague»

Μια ξεχωριστή μορφή έκφρασης επέλεξε ένας φίλος της Ένωσης στο περιθώριο του αγώνα με τον Ολυμπιακό, αναφορικά με όσα είδε στο Final Four που κατέκτησαν οι «ερυθρόλευκοι». 

Οι αντιδράσεις πανευρωπαϊκά δεν έχουν κοπάσει. Αναφορικά με το Final Four της EuroLeague και την κατάκτησή του από τον Ολυμπιακό. Παρότι ο προπονητής των «ερυθρόλευκων»… βλέπει παντού Παναθηναϊκό, ήρθε κι ένας φίλος της ΑΕΚ να φανερώσει τη γνώμη μεγάλης μερίδας του κόσμου αναφορικά με τη διοργάνωση.

Στο ματς της Ένωσης με τους Πειραιώτες για το Game 2 των ημιτελικών, ο συγκεκριμένος φίλαθλος κράτησε ένα πανό το οποίο είχε μήνυμα για την EuroLeague. Τονίζοντας πως ο MVP ήταν ο Ράντοβιτς. Εννοώντας φυσικά τον διαιτητή που σφύριξε στον τελικό.

Χαρακτηριστικά το πανό έγραφε: «Radovic MVP Euroleague 2026».

