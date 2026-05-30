Αταμάν: «Κάναμε εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, είμαστε απόλυτα έτοιμοι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα»

Ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι δύσκολων συνθηκών επικράτησε του ΠΑΟΚ στην Πυλαία με 102-94, τσεκάροντας το εισιτήριο για τους τελικούς της GBL.

Σε δηλώσεις του, αμέσως μετά το παιχνίδι, ο προπονητής του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν έδωσε τα συγχαρητήριά του στους πάικτες του για την εμφάνισή τους στο δεύτερο μέρος, ενώ παρουσιάστηκε αισιόδοξος ενόψει των τελικών του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

«Είμαστε απόλυτα έτοιμοι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Παίξαμε ένα τέλειο δεύτερο ημίχρονο, δείξαμε χαρακτήρα και παίξαμε σαν Παναθηναϊκός. Θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Και αυτή η ατμόσφαιρα εδώ θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για τη συνέχεια»