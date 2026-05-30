Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Game 2 των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό
Με ενημέρωσή της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον δεύτερο τελικό της GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.
Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός διασταυρώνουν για ακόμη μια φορά τα ξίφη τους στους τελικούς της GBL, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά.
Η πράσινη ΚΑΕ μέσω ανακοίνωσης γνωστοποίησε πως τα εισιτήρια για τον δεύτερο τελικό της σειράς τέθηκαν σε κυκλοφορία, με το Game 2 να διεξάγεται στο T-Center την Παρασκευή 5 Ιουνίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“Οι τελικοί της Stoiximan GBL συνεχίζονται στο σπίτι μας και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το Game 2 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό.
Γεμίζουμε το σπίτι μας, γινόμαστε ο 6ος παίκτης και οδηγούμε ΟΛΟΙ μαζί τη ομάδα μας στη νίκη!”.
Με τη σειρά του ο Ολυμπιακός εξέδωσε και αυτός ανακοίνωση, γνωστοποιώντας πως η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής (30/5) για τα Game 1 & 3.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων»:
«Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της STOIXIMAN GBL με αντίπαλο των ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ AKTOR.
Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων είναι οι εξής:
Α ΤΕΛΙΚΟΣ : ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026, 21:00
Γ ΤΕΛΙΚΟΣ : ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026, 21:00»