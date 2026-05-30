Χαμός στο Παρίσι: Επεισόδια και συλλήψεις κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League! (vid)

Σκηνές έντασης εκτυλίσσονται στο Παρίσι, όπου οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν ήρθαν σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις, προκαλώντας αναστάτωση σε αρκετές περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας.

Τα επεισόδια έλαβαν μεγάλη έκταση, με τις Αρχές να επιχειρούν για την αποκατάσταση της τάξης και να προχωρούν σε σειρά προσαγωγών και συλλήψεων. Η κατάσταση παρέμεινε τεταμένη για αρκετή ώρα, καθώς ομάδες φιλάθλων συγκεντρώθηκαν στους δρόμους γύρω από το γήπεδο της γαλλικής ομάδας.

Ο αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων, επιδιώκοντας να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους οπαδούς και να περιορίσουν την έκταση των επεισοδίων.

