Ταμπόρδα και Τσέριν στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League

Τον μεγάλο αγώνα θέλησαν να παρακολουθήσουν από κοντά οι δύο ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού κι έτσι κανόνισαν να πάνε στην Ουγγαρία πριν αρχίσουν τις διακοπές τους. 

Η σεζόν για τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Οι «πράσινοι» έχουν πλέον άδεια μέχρι την επιστροφή για την έναρξη της προετοιμασίας στα τέλη Ιουνίου. Οι περισσότεροι απολαμβάνουν αυτές τις μέρες ξεκούρασης, σε νησιά, στις πατρίδες τους.

Όχι όμως ο Βισέντε Ταμπόρδα και ο Άνταμ Τσέριν. Ο Αργεντινός και ο Σλοβένος μέσος, προτίμησαν να «ξοδέψουν» κάποιες μέρες για να βρεθούν στο κορυφαίο γεγονός του ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο.

Ταξίδεψαν στη Βουδαπέστη και έδωσαν το παρών στον μεγάλο τελικό του Champions League στην «Puskas Arena», ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Αμέσως μετά αμφότεροι θα συνεχίσουν τις διακοπές τους, για να επιστρέψουν όταν έρθει η στιγμή να αρχίσουν δουλειά υπό τις οδηγίες του Γιάκομπ Νίστρουπ.

