«Αφήνει την Ευρώπη για το NCAA ο Σαμοντούροβ»

Συμπαίκτης με τον Νεοκλή Αβδάλα στο Νόρθ Καρολάινα θα είναι σύμφωνα με δημοσίευμα του «Draft Express» από τη νέα χρονιά ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, με το νεαρό Έλληνα να κάνει το βήμα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το NCAA.

Στις ΗΠΑ θα συνεχίσει την καριέρα του σύμφωνα με δημοσίευμα ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβς, με τον Έλληνα διεθνή να λέει το «ναι» στο κολεγιακό πρωτάθλημα (NCAA) και το Νορθ Καρολάινα.

Η έντονη πίεση που άσκησε το πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησε ο Μάικλ Τζόρνταν απέδωσε καρπούς, με τον διεθνή φόργουορντ να λέει το μεγάλο «ναι» και να σμίγει ξανά εκεί με τον Νεοκλή Αβδάλα.

Ο «Σάμο» είναι έτοιμος να κάνει το βήμα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχοντας καταγράψει φέτος 13 συμμετοχές στην EuroLeague (2.6 πόντοι, 0.7 ριμπάουντ, 0.5 μπλοκ ανά 6’10” συμμετοχής) και 17 εμφανίσεις στη Stoiximan GBL, όπου μέτρησε 4 πόντους και 2.3 ριμπάουντ σε περίπου 13 λεπτά ανά αγώνα.

Παράλληλα, με την Εθνική ομάδα ο νεαρός άσος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο EuroBasket 2025, μετρώντας κατά μέσο όρο 4.9 πόντους και 4.6 ριμπάουντ.

