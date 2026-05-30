Εθνική Ελπίδων: Φιλική ισοπαλία με την Κροατία του Γιάγκουσιτς

Η Εθνική Ελπίδων αγωνίστηκε στην πόλη Κοπρίβνιτσα κόντρα στο αντίστοιχο συγκρότημα της Κροατίας. Το τελικό 1-1 ήρθε για να «σφραγίσει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων, στο ματς που ήταν για συμπεράσματα και όχι για το αποτέλεσμα φυσικά.

Η γαλανόλευκη είχε καλή παρουσία κόντρα στους ταλαντούχους Κροάτες. Με τους οποίους ήταν βασικός ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς του Παναθηναϊκού.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προηγήθηκε στο 36ο λεπτό με μια ωραία συνεργασία, όταν ο Σαρρής με κάθετη πάσα βρήκε στο όριο της μεγάλης περιοχής τον Πνευμονίδη, ο οποίος έπαιξε το 1-2 με τον Κούτσια και με πλασέ άνοιξε το σκορ.

Οι Κροάτες αντέδρασαν άμεσα και τρία λεπτά αργότερα ισοφάρισαν. Ο Σέγκεσιτς έκανε τη σέντρα από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Κάρντουμ κι εκείνος νίκησε με δυνατό σουτ από τη μικρή περιοχή τον Τσομπανίδη για το 1-1

Οι Έλληνες διεθνείς πίεσαν στο β΄ ημίχρονο για να ανακτήσουν το προβάδισμα και στο 47’ ο Σίλιτς απέκρουσε σωτήρια σε κόρνερ την προβολή του Κούτσια από τη μικρή περιοχή.

Η Κροατία απείλησε με μακρινά σουτ, αλλά η προσπάθεια του Βέρμπανσιτς στο 69΄ πέρασε δίπλα από το δοκάρι και το σουτ του Χριγκόβιτς στο 78΄ εξουδετερώθηκε από τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Στο 83΄ η ελληνική ομάδα είχε σπουδαία ευκαιρία να πάρει τη νίκη, αλλά η γυριστή κεφαλιά του Κωστούλα μετά τη σέντρα του Μπρέγκου πέρασε άουτ.

Η σύνθεση της Εθνικής: Τσομπανίδης, Νικολάου, Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Κουτσογούλας, Σαρρής, Γκούμας, Καλοσκάμης, Σμυρλής, Πνευμονίδης, Κούτσιας.

Αγωνίστηκαν και οι: Μπρέγκου, Κεραμίτσης, Ράλλης, Αποστολάκης, Παπακανέλλος, Χατσίδης, Αλμύρας, Κωστούλας.