«Η Μίλαν θέλει τον Άρνε Σλοτ»

Η Μίλαν εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Άρνε Σλοτ για την τεχνική της ηγεσία, λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση του «διαζυγίου» του Ολλανδού προπονητή με τη Λίβερπουλ. Σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρι, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφές, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα για το αν ο Σλοτ θα αποτελέσει τον νέο προπονητή των «ροσονέρι».

Λίβερπουλ και Άρνε Σλοτ θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας. Την ώρα που στην Αγγλία τα σενάρια για τον διάδοχό του δίνουν προβάδισμα στον Άντονι Ιραόλα για τον πάγκο των «reds», στην Ιταλία τα βλέμματα στρέφονται στο μέλλον του Ολλανδού τεχνικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Σάσα Ταβολιέρι, η Μίλαν εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Σλοτ και βρίσκεται ήδη σε επαφές μαζί του, με στόχο να τον φέρει στο «Σαν Σίρο» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως αναφέρεται, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις αναφορικά με το αν ο Ολλανδός προπονητής θα αναλάβει τελικά την τεχνική ηγεσία των «ροσονέρι».

