· Λίβερπουλ

Επίσημο: Απολύθηκε από τη Λίβερπουλ ο Άρνε Σλοτ!

Παρελθόν κι επίσημα από τον πάγκο της Λίβερπουλ ο Άρνε Σλοτ.

Επίσημο: Απολύθηκε από τη Λίβερπουλ ο Άρνε Σλοτ!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στη Λίβερπουλ, καθώς ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται πλέον στην έξοδο από τον πάγκο των «reds». Η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου φέρεται να έχει λάβει την απόφαση να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με το διαζύγιο των δύο πλευρών να θεωρείται θέμα χρόνου.

Οι εξελίξεις προέκυψαν ύστερα από την εσωτερική αποτίμηση της αγωνιστικής περιόδου, κατά την οποία αξιολογήθηκαν συνολικά η πορεία και τα αποτελέσματα της ομάδας. Παρά το γεγονός ότι ο Ολλανδός προπονητής ανέλαβε τα ηνία της Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2024, η συνεργασία του με τον σύλλογο δεν πρόκειται να εξαντλήσει τη χρονική της διάρκεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 47χρονος τεχνικός δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το 2027, ωστόσο όλα δείχνουν πως η θητεία του στο «Άνφιλντ» ολοκληρώνεται νωρίτερα από το προβλεπόμενο, με τις δύο πλευρές να οδεύουν προς άμεση λύση της συνεργασίας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Λίβερπουλ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Άρνε Σλοτ αποχωρεί από τη θέση του προπονητή με άμεση ισχύ και ότι η διαδικασία για την επιλογή του διαδόχου του βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Αποχωρεί έχοντας κατακτήσει έναν τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ και με τη βαθύτερη ευγνωμοσύνη και εκτίμησή μας».

Λίγο μετά τους τίτλους τέλους, ο Ολλανδός προπονητής θέλησε να στείλει αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τους φιλάθλους της Λίβερπουλ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή του για την παρουσία του στον πάγκο των «Reds».

«Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι μαζί με τη Λίβερπουλ, είμαι πολύ ευγνώμων που καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας ειδική αναφορά στην επιτυχία της κατάκτησης του τίτλου.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:58 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Με Τσαρούχα το Game 2 - Αυτοί σφυρίζουν

15:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μίλαν: Ραντεβού με Γκλάσνερ μέσα στην εβδομάδα

15:47 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας

15:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Το... ξανασκέφτεται ο Σαλάχ μετά την απόλυση Σλοτ, έκτακτο ραντεβού με τον ατζέντη του

15:23 EUROLEAGUE

Ενίσχυση στο «5» για τη Ρεάλ: Υπογράφει τον Σισοκό για τα playoffs της ACB

15:21 GREEK BASKET LEAGUE

Πρόβλημα με Ναν στον Παναθηναϊκό

15:09 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: «Παρών» ο Φλιώνης λίγες ώρες μετά την απώλεια του πατέρα του – «Πώς θ’ αφήσω την ομάδα μόνη;»

15:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μόντριτς: «Η σεζόν δεν τελείωσε όπως θέλαμε, ευχαριστώ ειλικρινά όλους τους οπαδούς της Μίλαν»

15:00 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Εκτός οι Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Τζόουνς για το Game 2 - H 11αδα των «ερυθρόλευκων»

14:44 NBA

Νούρκιτς: «Δεν είχα ποτέ πρόταση από την Παρτιζάν, αν και θα το ήθελα»

14:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Απολύθηκε από τη Λίβερπουλ ο Άρνε Σλοτ!

14:30 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Το Game 2 της σειράς των ημιτελικών της GBL

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας