Επίσημο: Απολύθηκε από τη Λίβερπουλ ο Άρνε Σλοτ!

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στη Λίβερπουλ, καθώς ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται πλέον στην έξοδο από τον πάγκο των «reds». Η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου φέρεται να έχει λάβει την απόφαση να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με το διαζύγιο των δύο πλευρών να θεωρείται θέμα χρόνου.

Οι εξελίξεις προέκυψαν ύστερα από την εσωτερική αποτίμηση της αγωνιστικής περιόδου, κατά την οποία αξιολογήθηκαν συνολικά η πορεία και τα αποτελέσματα της ομάδας. Παρά το γεγονός ότι ο Ολλανδός προπονητής ανέλαβε τα ηνία της Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2024, η συνεργασία του με τον σύλλογο δεν πρόκειται να εξαντλήσει τη χρονική της διάρκεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 47χρονος τεχνικός δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το 2027, ωστόσο όλα δείχνουν πως η θητεία του στο «Άνφιλντ» ολοκληρώνεται νωρίτερα από το προβλεπόμενο, με τις δύο πλευρές να οδεύουν προς άμεση λύση της συνεργασίας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Λίβερπουλ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Άρνε Σλοτ αποχωρεί από τη θέση του προπονητή με άμεση ισχύ και ότι η διαδικασία για την επιλογή του διαδόχου του βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Αποχωρεί έχοντας κατακτήσει έναν τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ και με τη βαθύτερη ευγνωμοσύνη και εκτίμησή μας».

Λίγο μετά τους τίτλους τέλους, ο Ολλανδός προπονητής θέλησε να στείλει αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τους φιλάθλους της Λίβερπουλ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή του για την παρουσία του στον πάγκο των «Reds».

«Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι μαζί με τη Λίβερπουλ, είμαι πολύ ευγνώμων που καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας ειδική αναφορά στην επιτυχία της κατάκτησης του τίτλου.