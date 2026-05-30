ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Εκτός οι Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Τζόουνς για το Game 2 - H 11αδα των «ερυθρόλευκων»
Γεμάτο το απουσιολόγιο του Ολυμπιακού για το Game 2 κόντρα στην ΑΕΚ στη «Sunel Arena» για τα ημιτελικά της GBL, με τους Εβάν Φουρνιέ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Ταϊρίκ Τζόουνς να μένουν εκτός.
Ο Ντόρσεϊ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξί πόδι, ενώ οι Φουρνιέ και Τζόουνς έμειναν εκτός 12αδας για λόγους ξεκούρασης.
Έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του 11 ετοιμοπόλεμους παίκτες για την αναμέτρηση κόντρα στη «Βασίλισσα».
Αναλυτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ.