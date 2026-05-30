· ΑΕΚ · Ολυμπιακός

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Εκτός οι Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Τζόουνς για το Game 2 - H 11αδα των «ερυθρόλευκων»

Γεμάτο το απουσιολόγιο του Ολυμπιακού για το Game 2 κόντρα στην ΑΕΚ στη «Sunel Arena» για τα ημιτελικά της GBL, με τους Εβάν Φουρνιέ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Ταϊρίκ Τζόουνς να μένουν εκτός.

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Εκτός οι Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Τζόουνς για το Game 2 - H 11αδα των «ερυθρόλευκων»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέρ και Ταϊρίκ Τζόουνς θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της GBL κόντρα στην ΑΕΚ (30/5, 17:15).

Ο Ντόρσεϊ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξί πόδι, ενώ οι Φουρνιέ και Τζόουνς έμειναν εκτός 12αδας για λόγους ξεκούρασης.

Έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του 11 ετοιμοπόλεμους παίκτες για την αναμέτρηση κόντρα στη «Βασίλισσα».

Αναλυτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:58 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Με Τσαρούχα το Game 2 - Αυτοί σφυρίζουν

15:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μίλαν: Ραντεβού με Γκλάσνερ μέσα στην εβδομάδα

15:47 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας

15:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Το... ξανασκέφτεται ο Σαλάχ μετά την απόλυση Σλοτ, έκτακτο ραντεβού με τον ατζέντη του

15:23 EUROLEAGUE

Ενίσχυση στο «5» για τη Ρεάλ: Υπογράφει τον Σισοκό για τα playoffs της ACB

15:21 GREEK BASKET LEAGUE

Πρόβλημα με Ναν στον Παναθηναϊκό

15:09 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: «Παρών» ο Φλιώνης λίγες ώρες μετά την απώλεια του πατέρα του – «Πώς θ’ αφήσω την ομάδα μόνη;»

15:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μόντριτς: «Η σεζόν δεν τελείωσε όπως θέλαμε, ευχαριστώ ειλικρινά όλους τους οπαδούς της Μίλαν»

15:00 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Εκτός οι Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Τζόουνς για το Game 2 - H 11αδα των «ερυθρόλευκων»

14:44 NBA

Νούρκιτς: «Δεν είχα ποτέ πρόταση από την Παρτιζάν, αν και θα το ήθελα»

14:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Απολύθηκε από τη Λίβερπουλ ο Άρνε Σλοτ!

14:30 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Το Game 2 της σειράς των ημιτελικών της GBL

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας