Δεν τα κατάφερε η Σάκκαρη: Ήττα από τη Χβαλίνσκα και αποκλεισμός από τη συνέχεια του Roland Garros

Ήττα-μαχαιριά για τη Μαρία Σάκκαρη στον τρίτο γύρο του Roland Garros, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να γνωρίζει την ήττα με 2-1 σετ από την qualifier Μάγια Χβαλίνσκα (Νο. 114) και να μην καταφέρνει να πάρει την πρόκριση στους «16» του Grand Slam ύστερα από τέσσερα χρόνια.

Η Μαρία μπήκε καλύτερα στο πρώτο σετ και επικράτησε με 6-1 της Πολωνής, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν η ανάλογη, με την Πολωνή να αντιδρά, επικρατώντας στα δύο επόμενα σετ με 6-3 και 6-2, παίρνοντας την πρόκριση στις 16 καλύτερες τενίστριες του Παρισιού.

Η Χβαλίνσκα θα τεθεί αντιμέτωπη στον επόμενο γύρο του Grand Slam είτε τη Ντιάν Παρί είτε την Αμάντα Ανισιμόβα.