Ατρόμητος: Κάτοικος Περιστερίου μέχρι το 2029 ο Δημήτρης Σταυρόπουλος

Τη φανέλα του Ατρομήτου θα συνεχίσει να φορά ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, με τον βραχύσωμο στόπερ να υπογραφεί επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2029 με την ομάδα του Περιστερίου.

Στον Ατρόμητο θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο εκ των αρχηγών της ομάδας, Δημήτρης Σταυρόπουλος, με την ομάδα του Περιστερίου να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας με τον Έλληνα αμυντικό έως το 2029.

Τη φετινή σεζόν κατέγραψε 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δύο γκολ και μια ασίστ, όντας ο παίκτης με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στη χρονιά με 3.464'.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, με το νέο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή μας να έχει ισχύ μέχρι το 2029!

O εκ των αρχηγών της ομάδας μας αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 και από τότε αποτελεί ένα τα κομβικά στελέχη του ρόστερ μας, με αποκορύφωμα τη φετινή σεζόν, στην οποία κατέγραψε 39 συμμετοχές σημειώνοντας και δύο γκολ.

Αυτό σημαίνει ότι ήταν δεύτερος σε συμμετοχές, πίσω μόνο από τον Μακάνα Μπάκου, αλλά ήταν μακράν ο πρώτος σε λεπτά συμμετοχής έχοντας 3.464.

Συνολικά, ο Δημήτρης Σταυρόπουλος έχει 60 συμμετοχές με το Αστέρι στο στήθος και θα συνεχίσει πλέον να γράφει τη δική του ιστορία με τα κυανόλευκα.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Δημήτρης Σταυρόπουλος μίλησε στο atromitosfc.gr:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον τεχνικό διευθυντή, τον προπονητή όλους τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που συνεχίζω στον Ατρόμητο. Υπόσχομαι να δίνω καθημερινά τον καλύτερο μου εαυτό, όπως άλλωστε κάνω από την πρώτη μέρα που είμαι στον Ατρόμητο, ώστε να βρισκόμαστε στο τέλος εκεί που μας αξίζει, ως ρόστερ, ως δουλειά, ως η ιστορία αυτού του συλλόγου.

Έπειτα από δύο χρόνια στο Περιστέρι, είναι απολύτως κατανοητό τι σημαίνει για τον Ατρόμητο ο κόσμος του και γενικότερα τι σημαίνει ο Ατρόμητος για την πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας για τη στήριξη στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές και εύχομαι μαζί να ζήσουμε ακόμα καλύτερες μέρες».

