ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Στην εξάδα ξένων για το Game 2 ο Σορτς, εκτός ο Χουάντσο
Ο Εργκίν Αταμάν συμπεριέλαβε τον Τι Τζέι Σορτς στην εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού για το Game 2 των ημιτελικών της Stroiximan GBL απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αντίθετα εκτός έμειναν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Μάριους Γκριγκόνις.
Ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται κανονικά στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. Μαζί με τον Σορτς, οι έξι ξένοι που επέλεξε ο Τούρκος τεχνικός είναι οι Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις και Ματίας Λεσόρ.
Αντίθετα, εκτός αποστολής για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση έμειναν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Μάριους Γκριγκόνις, ενώ εκτός πλάνων παραμένει και ο τραυματίας Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στο ελληνικό ρόστερ της ομάδας.