Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα για τον Γιώργο Φράνκς

Ιστορία στον ελληνικό στίβο έγραψε ο Γιώργος Φρανκς στους Περιφερειακούς Αγώνες του NCAA στο Κεντάκι των ΗΠΑ, με τον 22χρονο πρωταθλητή να τερματίζει στα 400 μέτρα με το απίστευτο 44.88!

Με την επίδοση αυτή, ο Φρανκς κατέρριψε το «στοιχειωμένο» πανελλήνιο ρεκόρ του Δημήτρη Ρέγα (45.11), το οποίο κρατούσε από τον Σεπτέμβριο του 2006, ενώ παράλληλα βελτίωσε και το δικό του εθνικό ρεκόρ στην κατηγορία Κ23. Πλέον, ο νεαρός σπρίντερ έχει στην κατοχή του τα πανελλήνια ρεκόρ της απόστασης τόσο στον ανοιχτό όσο και στον κλειστό στίβο.

Η επίδοση αυτή του χάρισε τη 10η θέση στα προκριματικά και την πανηγυρική πρόκριση για τους τελικούς του NCAA, που θα διεξαχθούν στο Γιουτζίν του Όρεγκον (10-13 Ιουνίου). Το 44.88, όμως, ξεπερνά τα αμερικανικά σύνορα, καθώς αποτελεί την κορυφαία φετινή επίδοση στην Ευρώπη, αφήνοντας πίσω το 44.95 του Γάλλου Σαμουέλ Βεσάτ.

Ταυτόχρονα, ο Φράνκς έπιασε με χαρακτηριστική άνεση το όριο των 45.25 δευτερολέπτων, «κλειδώνοντας» τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και επιβεβαίωσε πως είναι έτοιμος για το μεγάλο βήμα στο υψηλότερο επίπεδο.