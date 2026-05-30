Champions League: «Φρούριο» η Βουδαπέστη για τον μεγάλο τελικό

Η… καρδιά του ποδοσφαιρικού πλανήτη, χτυπά στη Βουδαπέστη. Εκεί διεξάγεται απόψε ο μεγάλος τελικός του Champions League. Της κορυφαίας διοργάνωσης του κόσμου σε συλλογικό επίπεδο. Όπως είναι λογικό, αναμέτρηση τέτοιου ενδιαφέροντος, συγκεντρώνει πάθος, ένταση, οπότε ο κίνδυνος για να ξεφύγει η κατάσταση, είναι μεγάλος.

Χιλιάδες ταξιδιώτες από το βόρειο Λονδίνο (Άρσεναλ), τα προάστια του Παρισιού (Παρί Σεν Ζερμέν), έχουν κάνει… κατάληψη στη Βουδαπέστη. Γι’ αυτό και στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση της τοπικής αστυνομίας της Ουγγαρίας. Με τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυστηρότατα και με τη χρήση τεράστιας δύναμης ανθρώπων και μέσων.

Οι αρχές της Ουγγαρίας θέλουν να προστατέψουν το «Puskas Arena» και την ίδια την πρωτεύουσα. Έτσι, χρησιμοποιούν τη μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση που έγινε ποτέ στη χώρα για αθλητικό γεγονός. Μάλιστα για την σημερινή μέρα, οι ουγγρικές αρχές προετοιμάζονται εδώ και περίπου ένα χρόνο!

Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί

Για τις αρχές στην Ουγγαρία έχει σημάνει συναγερμός, όσο οι ποδοσφαιρόφιλοι περιμένουν τον μεγάλο αγώνα. Για το λόγο αυτό περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί θα… οργώνουν τη Βουδαπέστη. Μαζί με ειδικά οχήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επεισοδίων.

Όπως και να έχει στην πόλη θα βρεθούν περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι! Από 17.000 εισιτήρια πήραν οι δύο φιναλίστ, όμως χιλιάδες κόσμου ταξίδεψε χωρίς να μπορεί να βρεθεί στο γήπεδο.

Έχουν προβλεφθεί διαφορετικές ζώνες φιλάθλων, για να μην έρθουν σε επαφή Άγγλοι και Γάλλοι. Κυρίως στην Πλατεία Ηρώων, αλλά και σε άλλα σημεία της Βουδαπέστης.

Πέρα από την ασφάλεια, έντονη πίεση υπάρχει και στις υποδομές της χώρας. Το τριήμερο του τελικού οι επιπλέον πτήσεις στο αεροδρόμιο είναι 2.000! Ισχύουν κυκλοφοριακοί περιορισμοί και διπλασιάστηκαν τα δρομολόγια στα ΜΜΜ.

Ένα τριήμερο… εφιάλτης για τις αρχές στην Ουγγαρία, προκειμένου να πάνε όλα καλά στη γιορτή του ποδοσφαίρου.